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Bà Tuyết Hồng, mẹ của ca sĩ Bảo Anh, vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh của bé Misumi trước một chuyến đi dã ngoại. Trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn cùng đôi giày năng động, cô bé hiện lên với vẻ tinh nghịch và tràn đầy sức sống. Đáng chú ý, bà ngoại đã hóm hỉnh gọi cháu gái là gương mặt đại diện cho tăm tre Việt Nam vì thân hình mảnh mai.

Phản ứng trước loạt ảnh này, nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi nhan sắc xinh xắn của con gái Bảo Anh, thậm chí còn dự đoán cô bé sẽ đi thi Hoa hậu trong tương lai. Những người quen của gia đình cũng nhận xét Misumi có gương mặt giống dì và bà ngoại, nhưng dáng người thì lại thừa hưởng từ mẹ.

Từ giữ kín đến công khai con gái

Bé Misumi, tên thật là Nguyễn Bảo Thiên Di, sinh ngày 4/3/2023. Từng có một khoảng thời gian Bảo Anh giữ kín chuyện làm mẹ, cho đến khi chính thức công khai con gái vào tháng 4/2024. Kể từ đó, mọi khoảnh khắc đời thường của nhóc tỳ đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Khán giả đặc biệt yêu thích Misumi bởi vẻ ngoài trong trẻo với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi tắn. Những biểu cảm tự nhiên, ngộ nghĩnh của cô bé trong các bức ảnh do mẹ và bà ngoại chia sẻ luôn dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người.

Cô bé lanh lợi, hoạt bát và yêu âm nhạc

Bên cạnh ngoại hình, Misumi còn được nhận xét là cô bé lanh lợi, hoạt bát và khá hiểu chuyện. Theo chia sẻ từ Bảo Anh, con gái có nề nếp sinh hoạt rất tốt ngay từ nhỏ, đặc biệt là thói quen ăn ngủ đúng giờ. Để nuôi dạy con, nữ ca sĩ luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng trong giao tiếp, kể cả những lúc bé quấy khóc hay nghịch ngợm.

Sự yêu thích âm nhạc cũng sớm bộc lộ khi Misumi thường xuyên hào hứng nhún nhảy mỗi khi nghe thấy những giai điệu quen thuộc. Những khoảnh khắc tự tin ca hát và thể hiện cảm xúc trước ống kính của cô bé luôn khiến người xem thích thú.

Những cột mốc đáng yêu

Sự gắn kết giữa Bảo Anh và con gái là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ thừa nhận cuộc sống thay đổi nhiều, trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn từ khi có con. Với cô, Misumi chính là nguồn hạnh phúc và năng lượng tích cực. Dù lịch trình nghệ thuật bận rộn, Bảo Anh vẫn luôn đồng hành cùng con trong từng cột mốc trưởng thành, với sự hỗ trợ từ bố mẹ và em gái.

Bảo Anh từng chia sẻ hình ảnh Misumi như một trợ lý nhí, hào hứng giúp mẹ chuẩn bị trang phục trước giờ biểu diễn. Một dấu mốc đáng nhớ là vào tháng 8/2025, Bảo Anh đã lần đầu đưa con gái lên sân khấu chương trình Em xinh say hi để giới thiệu bé với đồng nghiệp và khán giả.

Đến tháng 3/2026, gia đình đã tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng mừng Misumi tròn 3 tuổi. Bảo Anh chia sẻ mong muốn con gái lớn lên trong tình yêu thương, có một tuổi thơ vui vẻ, tự tin khám phá thế giới và phát triển theo cách riêng của mình.

Đúng là "gen" nhà này đỉnh thật, nhưng mà gọi là tăm tre thì nghe vừa thương vừa buồn cười quá chừng, đúng kiểu bà ngoại chiều cháu có khác!