Giải trí

Lê Phương Khánh Như đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử nhan sắc Việt khi giành danh hiệu á hậu 4 Miss International 2026 trong đêm chung kết tối 25/11 tại Kanadevia Hall, Tokyo, Nhật Bản. Đây là thành tích cao thứ ba của đại diện Việt Nam tại đấu trường này, chỉ sau Huỳnh Thị Thanh Thủy (2024) và Phạm Hồng Thúy Vân (2015). Để đạt được kết quả này, Khánh Như đã trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng với sự hỗ trợ từ một ê-kíp chuyên môn cao.

Khánh Như là á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, cao 1,69 m với số đo ba vòng 85-59-95 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM, quê ở Khánh Hòa. Trước khi bước ra thế giới, cô vốn đã có nền tảng tốt với học bổng học tập xuất sắc, kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ và từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP HCM cùng nhiều thương hiệu khác.

'Khổ luyện' catwalk cùng Phan Phương Oanh

Trong quá trình chuẩn bị, Khánh Như tập catwalk cùng Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh. Không chỉ dừng lại ở việc đi sao cho đúng, Phương Oanh trực tiếp hướng dẫn Khánh Như chuẩn bị riêng cho từng phần thi, từ bikini cho đến dạ hội. Cả hai tập trung sâu vào kỹ thuật bước đi, cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt và khả năng làm chủ sân khấu.

Vì vốn đã thân thiết từ Miss World Vietnam, việc tập luyện giữa hai người đẹp diễn ra thoải mái nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc. Phương Oanh dựa trên những điểm mạnh, hạn chế và hình ảnh mà Khánh Như muốn xây dựng để đưa ra những chỉ dẫn phù hợp nhất. Khánh Như chia sẻ rằng bài học giá trị nhất cô nhận được là cách giữ sự tự nhiên khi trình diễn. Cô hiểu rằng dù động tác có được tập kỹ đến đâu thì vẫn phải thể hiện sao cho hài hòa, thanh lịch và phù hợp với cá tính riêng thay vì rập khuôn.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã phát huy tác dụng tối đa khi Khánh Như sang Nhật Bản. Thay vì áp lực phải thực hiện chính xác từng động tác, cô đã chủ động hơn, luôn giữ nụ cười và tận hưởng khoảnh khắc trên sân khấu. Đối với Phương Oanh, một phần trình diễn đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật mà quan trọng nhất là thần thái và sự thoải mái. Việc từ đối thủ tại Miss World Vietnam trở thành người hướng dẫn cho đàn em khiến khoảnh khắc Khánh Như được xướng tên càng thêm ý nghĩa.

Mài giũa kỹ năng ứng xử và tư duy chiến lược

Bên cạnh catwalk, kỹ năng ứng xử của Khánh Như được trau dồi bởi Thạc sĩ Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cô được định hướng tập trung vào mảng giáo dục để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Điều này thể hiện rõ trong phần thi ứng xử top 5, khi Khánh Như chọn mục tiêu Giáo dục có chất lượng (SDG 4) trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Cô đã khéo léo liên hệ với câu chuyện cá nhân về việc lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn nhưng luôn được bố mẹ ưu tiên cho việc học tập.

Một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng là việc điều chỉnh cách nói. Bà Kim Dung đã góp ý để Khánh Như giảm tốc độ nói tiếng Anh, khắc phục thói quen nuốt chữ để thông điệp truyền tải đến khán giả quốc tế dễ dàng hơn. Khánh Như thừa nhận mình có thói quen nói nhanh, nên cô đã tập cách trình bày ngắn gọn, rõ trọng tâm và tạo những khoảng nghỉ cần thiết. Cô khẳng định luôn ghi nhớ những lưu ý này trong suốt phần thuyết trình và ứng xử tại Nhật Bản.

Cuộc đua nghẹt thở tại Tokyo

Đêm chung kết tại Nhật Bản quy tụ 73 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả cuối cùng, danh hiệu hoa hậu thuộc về đại diện Moldova. Các vị trí á hậu lần lượt là thí sinh đến từ Anh (á hậu 1), Cộng hòa Czech (á hậu 2), Indonesia (á hậu 3) và Việt Nam (á hậu 4).

Nhìn lại hành trình này, có thể thấy sự kết hợp giữa một vóc dáng khỏe khoắn, một tư duy ứng xử sắc bén và một phong thái trình diễn tự nhiên đã giúp Khánh Như tỏa sáng.