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Mạc Anh Thư vừa khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện kèm giao dịch chuyển khoản từ Huy Khánh. Với dòng trạng thái hài hước, cô cho biết hai mẹ con ngày nào cũng gửi tín hiệu cho ba "giàu thiệt giàu" để tạo điều kiện cho mẹ con Cát được sống trong nhung lụa.

Điểm nhấn của màn 'flex' này chính là lời nhắn từ nam diễn viên trong tin nhắn: Gửi em tiền hôm 2 mẹ con đi chơi. Đáp lại sự quan tâm này, Mạc Anh Thư cũng không ngần ngại đối đáp vui vẻ: Đội ơn nha tài trợ. Cách trò chuyện không hề gượng gạo mà trái lại rất thoải mái của cặp đôi nhận về nhiều lời khen ngợi vì sự văn minh sau khi đường ai nấy đi.

Cuộc chia tay trong hòa bình

Nhìn vào sự thoải mái hiện tại, ít ai nhớ rằng Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã khép lại hành trình 12 năm gắn bó. Cả hai xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, dù thực tế thủ tục đã được hoàn tất từ cuối năm 2023. Cặp đôi khép lại hành trình này do khác biệt quan điểm sống.

Mạc Anh Thư từng khẳng định cuộc chia tay này diễn ra trong hòa bình và hoàn toàn không liên quan đến sự xuất hiện của người thứ ba. Dù không còn là vợ chồng, điều đáng quý là cả hai vẫn duy trì liên lạc và cùng nhau quan tâm, chăm sóc con gái chung.

Hành trình định cư tại Phần Lan

Sau ly hôn, cuộc sống của Mạc Anh Thư có những thay đổi lớn khi cô đưa con gái Cát Cát (tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên) sang Phần Lan để học tập và sinh sống từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Huy Khánh vẫn ở lại Việt Nam để tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.

Dù cách xa về địa lý, cả hai vẫn duy trì sự kết nối để cùng chăm sóc và lo lắng cho con. Tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dần ổn định cuộc sống bằng cách vừa chăm sóc con gái, vừa duy trì công việc kinh doanh online.

Những nỗ lực thay đổi bản thân

Cuộc sống ở xứ sở ngàn hồ không chỉ có màu hồng. Mạc Anh Thư từng thừa nhận có những thời điểm cô cảm thấy hối hận về quyết định sang Phần Lan. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách đối mặt, cố gắng và xem những trải nghiệm khó khăn đó là động lực để bản thân tiến bộ hơn.

Thành quả cho sự nỗ lực này đã đến vào tháng 6/2026, khi cựu người mẫu chia sẻ tin vui về việc hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau 2,5 năm học tập.

Gần 3 năm sau khi kết thúc hôn nhân, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn là một ví dụ điển hình cho việc ly hôn văn minh. Dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng biệt, nhưng sự đồng hành trong việc nuôi dạy con gái vẫn là điểm kết nối bền vững nhất giữa họ.