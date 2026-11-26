Giải trí

Song Hye Kyo vừa đón sinh nhật tuổi 45 trong không khí đầm ấm bên những người bạn thân thiết. Điểm nhấn của buổi tiệc chính là sự xuất hiện của nhà tạo mẫu tóc Joo Hyung Sun, người đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với nữ diễn viên kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật người bạn xinh đẹp của tôi".

Bức ảnh nhanh chóng gây bão vì khoảnh khắc cả hai nhìn nhau đầy ngọt ngào với nụ cười trìu mến. Trong khung hình, Song Hye Kyo xuất hiện với diện mạo giản dị, đeo kính và mặc trang phục thoải mái. Tình cảm đặc biệt giữa hai người hiện rõ khi cô tựa cằm lên một tay và nhìn bạn mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thú thật là nhìn kiểu này thì ai chẳng tưởng là 'có biến' tình cảm, nhưng thực chất mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Joo Hyung Sun chỉ dừng lại ở mức bạn bè và cộng sự thân thiết lâu năm.

'Chiếc' bạn thân gây hiểu lầm nhiều nhất

Không phải ngẫu nhiên mà dân mạng dễ 'đẩy thuyền' cặp đôi này. Joo Hyung Sun chính là người đứng sau những kiểu tóc giúp tôn vinh nhan sắc của đại mỹ nhân xứ Hàn. Cả hai vốn thường xuyên gặp gỡ trong đời thường và thoải mái đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm là vào tháng 7/2024, cộng đồng mạng từng một phen xôn xao khi thấy Song Hye Kyo mặc áo đôi và tạo dáng tương đồng với Joo Hyung Sun. Lúc đó, nhiều người đã đoán già đoán non rằng cô đang hẹn hò với một "người đàn ông lạ mặt" sau nhiều năm ly hôn Song Joong Ki. Có vẻ như sự thân thiết quá mức của cặp bài trùng này luôn khiến cư dân mạng không ngừng tò mò.

Những tình bạn bền vững theo năm tháng

Bên cạnh Joo Hyung Sun, tiệc sinh nhật của Song Hye Kyo còn có sự góp mặt của Lee Jin, cựu thành viên nhóm Fin.K.L. Sự hiện diện của Lee Jin khiến fan đặc biệt ấm lòng vì đây là tình bạn bền chặt kéo dài suốt 30 năm. Cả hai từng là bạn học cùng trường trung học nữ sinh Eungwang.

Hiện tại, Lee Jin đang định cư tại New York, Mỹ, nhưng năm nay cô đã trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho các hoạt động tái hợp của nhóm Fin.K.L. Những hình ảnh Song Hye Kyo rạng rỡ cầm bó hoa trong ngày sinh nhật bên cạnh những người bạn thân.

Lịch trình bận rộn sau tuổi 45

Sau sinh nhật, Song Hye Kyo sẽ bước vào guồng quay bận rộn. Nữ diễn viên sẽ bước vào guồng quay quảng bá bộ phim mới mang tên Tantara, đóng cặp cùng Gong Yoo. Theo lịch trình, bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/12 sắp tới.

Song Hye Kyo là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Với sự nghiệp bắt đầu từ người mẫu tuổi teen, cô đã trở thành biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu nhờ diễn xuất tinh tế và khí chất sang trọng.

Góc khuất và sự bản lĩnh

Nhìn vào sự nghiệp rực rỡ, ít ai quên những sóng gió mà cô từng trải qua. Đáng nhớ nhất là cuộc hôn nhân với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đầy hai năm và vụ ly hôn năm 2019 đã trở thành tâm điểm truyền thông khắp châu Á.

Không chỉ chuyện tình cảm, năm 2014, cô cũng từng đối mặt với tranh cãi về việc khai thuế thiếu minh bạch, sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn hay việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế cũng thường xuyên là chủ đề bàn luận.

Đến năm 2026, sau tất cả những ồn ào về nhân cách và tình trường, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và thời trang cao cấp. Việc duy trì phong thái của một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá" chính là minh chứng cho bản lĩnh và nỗ lực không ngừng của cô trong giới giải trí khắc nghiệt.

Anh em thấy sao, liệu một người bạn thân 'đúng nghĩa' có thể khiến dân tình hiểu lầm đến mức này không?