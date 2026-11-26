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Trong chương trình Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 24.11, NSND Bạch Tuyết đã khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ gặp sự cố vấp ngã ngay trên sân khấu. Sự cố xảy ra trong lúc nghệ sĩ cải lương đang cùng ca sĩ Hoàng Dũng biểu diễn ca khúc Về nghe mẹ ru.

Ngay khi cú ngã xảy ra, ca sĩ Hoàng Dũng đã nhanh chóng và khéo léo đỡ bậc tiền bối đứng dậy. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, cả hai đã tiếp tục hoàn thành màn trình diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.

Nguyên nhân từ chi tiết nhỏ trên sân khấu

Chia sẻ về sự cố trên trang cá nhân, NSND Bạch Tuyết cho biết dù ê kíp luôn chăm chút kỹ lưỡng từ trang phục đến đôi giày để bà đi lại vững vàng, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Nguyên nhân là do bà không để ý chỗ nối của phần sân khấu xoay (vốn vừa khép lại sau tiết mục trước đó) chưa khớp hẳn, dẫn đến việc vướng chân và té.

Nghệ sĩ cải lương gửi lời cảm ơn đến Hoàng Dũng vì cái đỡ tay kịp lúc, giúp bà có thể cùng cháu hát hết bài. Đối với bà, việc được đứng cùng Hoàng Dũng trong ngày hội văn hóa và hát lại một ca khúc được khán giả thương yêu như Về nghe mẹ ru là một phước báu.

Tâm sự của 'cô đào' tuổi ngoài 80

Sau buổi diễn, NSND Bạch Tuyết nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp cũng như khán giả. Bà khẳng định sức khỏe hiện vẫn ổn định và bình an.

Ở tuổi ngoài 80, việc được trở lại sân khấu sau một ca đại phẫu đối với nữ nghệ sĩ là một niềm vui lớn. Bà cảm thấy mình may mắn khi vẫn được mọi người yêu thương và quan tâm nhiều đến vậy.

NSND Bạch Tuyết quan niệm rằng việc còn được hiện diện, lắng nghe và đồng hành cùng những người trẻ là điều quý giá. Bà chia sẻ rằng không phải ai cũng có đủ nhân duyên để đi một chặng đường dài với nghề, rồi lại được chứng kiến thế hệ tiếp nối mở ra những chân trời mới cho nghệ thuật mà bà đã dành cả đời để yêu thương.

Sự kiện Tự hào bản sắc Việt là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết nối ba điểm cầu tại phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.