Đời sống

Ranh giới giữa một lớp nền mướt mịn, rạng rỡ với một gương mặt trông nặng nề, bị 'mốc' và thiếu nước thực ra rất mong manh. Đặc biệt với những ai có làn da trưởng thành, những sản phẩm từng dùng nhắm mắt ở tuổi đôi mươi giờ đây có thể phản tác dụng, khiến gương mặt trông mệt mỏi hơn thay vì che khuyết điểm.

Phấn phủ là một trợ thủ gây hiểu lầm nhất trong makeup. Một mặt, nó cực kỳ cần thiết để khóa concealer, cố định foundation và kiểm soát dầu. Nhưng mặt khác, nếu dùng sai cách, chỉ trong vài giây, phấn sẽ chui tọt vào các rãnh nhăn, làm lộ rõ kết cấu da và khiến ánh nhìn trông già đi nhiều tuổi. Bí kíp không phải là vứt bỏ phấn phủ, mà là học cách chọn đúng loại và kỹ thuật đánh để vừa bền màu vừa nhẹ mặt.

Chọn đúng 'vũ khí' cho da trưởng thành

Bước quan trọng nhất để lớp trang điểm không bị 'phô' chính là chọn kết cấu phấn. Hãy quên ngay những loại phấn dày, tạo hiệu ứng lì (matte) quá mức vì chúng hút sạch độ ẩm tự nhiên của da. Làn da trưởng thành cần những loại phấn hạt siêu nhỏ, mỏng nhẹ để hòa quyện vô hình vào các sản phẩm dạng lỏng.

Thay vào đó, hãy tìm kiếm các loại phấn có hiệu ứng làm mờ (blur) hoặc soft focus. Những loại này giúp tán xạ ánh sáng và làm mịn bề mặt da về mặt thị giác mà không tạo thêm các lớp dày cộm. Riêng với vùng da nhạy cảm dưới mắt – nơi vốn có nhiều nếp nhăn tự nhiên – mục tiêu không phải là xóa sạch mọi thứ bằng một lớp phấn dày, mà là dùng một lượng cực nhỏ, gần như vô hình để cố định concealer.

Kỹ thuật đánh phấn đúng chỗ

Quy tắc vàng cho da trưởng thành là tuyệt đối không phủ phấn toàn bộ gương mặt. Việc đưa cọ đi khắp mọi centimet trên da là sai lầm lớn. Thay vào đó, hãy tập trung chính xác vào vùng T (trán, mũi, cằm) và những điểm dễ đổ dầu khiến lớp nền bị xê dịch trong ngày.

Đối với vùng má và quanh miệng – nơi có nhiều nếp nhăn biểu cảm – hãy để chúng giữ độ bóng tự nhiên hoặc chỉ dùng lượng phấn dư còn sót lại trên cọ. Về lựa chọn giữa phấn bột (loose powder) và phấn nén (compact powder), phấn bột mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhất cho bước set makeup ban đầu, trong khi phấn nén là lựa chọn lý tưởng để dặm nhẹ trong ngày, miễn là thao tác thật nhẹ tay.

Quy trình chuẩn để lớp nền không bị 'vỡ'

Không một chiêu trò makeup nào hiệu quả nếu da không được cấp ẩm đủ. Trước khi chạm vào phấn, hãy đảm bảo da đã được dưỡng ẩm kỹ để các sản phẩm dạng lỏng có thể 'ăn' vào da một cách đồng nhất. Khi bắt đầu phủ phấn, hãy dùng một cây cọ mềm, xốp, lấy một lượng nhỏ và nhất định phải gõ bớt phấn thừa ra mu bàn tay.

Cách đưa cọ lên mặt chính là điểm mấu chốt. Thay vì miết hoặc chà xát cọ lên da – hành động sẽ làm xê dịch lớp foundation và làm lộ rõ vùng da khô – hãy dùng kỹ thuật ấn nhẹ và vỗ (tap) lên những điểm cần cố định. Cách làm này giúp phấn thấm vào da một cách có kiểm soát, khóa chặt lớp trang điểm và tạo ra kết quả mượt mà, sống động suốt cả ngày.

Nói chung là đừng quá 'tham' phủ kín mặt, cứ tập trung vào vùng chữ T là đủ xinh rồi, đúng không?