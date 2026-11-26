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Lee Se Young vừa khiến mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao khi bất ngờ công khai loạt ảnh thời chưa qua chỉnh sửa. Từ tấm hình lễ tốt nghiệp cấp 3, ảnh chụp cùng bạn thân năm lớp 10 cho đến khoảnh khắc hài hước hồi lớp 7, nữ diễn viên không ngần ngại chia sẻ diện mạo nguyên bản. Sự khác biệt quá lớn giữa những tấm hình này và visual hiện tại khiến nhiều người khó lòng nhận ra cô là cùng một người.

Hành trình 'lột xác' tốn kém

Thực tế, Lee Se Young từng bị coi là một trong những nữ diễn viên kém sắc nhất lịch sử phim giờ vàng tại xứ sở kim chi. Vì không hài lòng với khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt, cô đã quyết định dấn thân vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ để nâng tầm nhan sắc. Tổng chi phí cho việc 'trùng tu' toàn bộ gương mặt lên tới 100 triệu won, tương đương khoảng 2 tỷ đồng.

Quá trình thay đổi diện mạo của nữ diễn viên diễn ra trong nhiều giai đoạn. Cô bắt đầu bằng việc tiêm filler mũi và cắt mí mắt, sau đó tiếp tục chỉnh sửa khuôn mặt thêm nhiều lần khác. Đến tháng 1/2022, Lee Se Young xác nhận thực hiện nâng sống mũi để gương mặt thu hút hơn. Không dừng lại ở khuôn mặt, vào năm 2024, cô tiếp tục phẫu thuật nâng ngực để tăng thêm vẻ gợi cảm. Trong hành trình làm đẹp này, nữ diễn viên còn hạ gò má và duy trì tiêm botox định kỳ 6 tháng một lần.

Kết quả của màn 'đập mặt xây lại' này là một diện mạo hoàn toàn khác, được đánh giá là xinh đẹp gấp 10 lần trước đây. Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc còn nhận xét visual hiện tại của cô xứng đáng được 'phong thần' và có nét tương đồng với nữ thần Kpop Mijoo (nhóm Lovelyz). Sự thay đổi chấn động này khiến khán giả nói vui rằng có lẽ ngay cả người thân cũng chẳng thể nhận ra cô.

Tâm lý phía sau những cuộc phẫu thuật liên tiếp

Đáng chú ý, Lee Se Young từng có lúc tuyên bố sẽ tránh xa dao kéo sau khi đã trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, quyết định này không kéo dài. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô lại bày tỏ mong muốn tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện bản thân hơn nữa, cụ thể là dự định căng da mặt hoặc gọt mặt.

Chia sẻ về lý do không thể ngừng phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên cho biết cô đã sống với khuôn mặt cũ trong hơn 20 năm và giờ đây muốn dành quãng đời còn lại để sống với một gương mặt khác. Hiện tại, cô thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm 'dao kéo' của bản thân thông qua các video trên kênh YouTube cá nhân.

Từ diễn viên hài đến những vai diễn truyền hình

Lee Se Young sinh năm 1989 và bắt đầu sự nghiệp giải trí với tư cách diễn viên hài khi vừa tròn 22 tuổi. Cô từng gây ấn tượng mạnh với công chúng qua show hài ăn khách SNL Korea. Bên cạnh mảng hài hước, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn trong một số tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Reply 1988 và Thư Ký Kim Sao Thế.

Chi 2 tỷ cho nhan sắc rồi quyết định 'đổi mặt' để sống nốt phần đời còn lại, đúng là một màn đầu tư mạo hiểm nhưng quả thực hiệu quả, mọi người thấy sao?