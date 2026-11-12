MC Nguyên Khang kể về nỗi sợ bị đào thải và cú sốc cháy nhà hàng

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MC Nguyên Khang vừa có những chia sẻ hiếm hoi về góc khuất sau ánh hào quang, bao gồm nỗi sợ bị đào thải, những thất bại trong đời và cả những khó khăn về tài chính mà anh đang đối mặt.

Nguyên Khang là một người dẫn chương trình truyền hình và là chủ chuỗi nhà hàng, được biết đến với hình ảnh lịch lãm và thành đạt.

Chuyện làm show và bài toán kinh tế khó nhằn

Để đánh dấu hành trình 20 năm làm nghề, Nguyên Khang tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ. Đây là chương trình có quy mô lớn với sự góp mặt của 15 nghệ sĩ, thay vì chỉ 4 người như dự định ban đầu. Điểm đặc biệt của đêm nhạc là những màn song ca lần đầu tiên xuất hiện, điển hình như sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Mai Thiên Vân - hai nghệ sĩ hoạt động nhiều năm tại hải ngoại nhưng chưa từng hát chung. Khi được mời, ngay cả quản lý của các nghệ sĩ cũng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, việc mời nghệ sĩ không hề dễ dàng. Có nhiều nghệ sĩ đã trách móc vì không được mời, nhưng vì số lượng diễn viên đã lên đến 15 người nên anh không thể thêm ai khác. Một sự vắng mặt đáng tiếc là nghệ sĩ Hồng Đào; dù là một trong những người nhận lời đầu tiên nhưng chị không thể tham gia do vướng dự án phim của Hollywood. Vì vậy, anh hy vọng sắp tới sẽ quay một tập có đủ ba chị Hồng Vân, Hồng Đào và Thanh Thủy.

Về lựa chọn bạn dẫn, Nguyên Khang quyết định đồng hành cùng MC Hoàng Oanh thay vì MC Khánh Vy. Anh thừa nhận nếu chọn Khánh Vy sẽ tạo hiệu ứng mạng xã hội tốt hơn, nhưng Hoàng Oanh lại là người đã cùng anh làm nhiều chương trình âm nhạc. Thêm vào đó, Khánh Vy ở Hà Nội và có lịch trình dày đặc, khó có thể sắp xếp tham gia cả hai buổi chạy thử lẫn đêm diễn. Một chi tiết đáng chú ý là anh đưa MC Hoàng Oanh vào poster cùng các nghệ sĩ, vì trước đây anh từng chạnh lòng khi một bầu show từ chối đưa MC vào poster dù họ đóng góp vào sự thành công của chương trình.

Đối với rủi ro về việc bán vé hay tình trạng nhiều show bị hủy, Nguyên Khang cho biết anh không sợ lỗ vì cùng lắm là đi làm trả nợ, nhưng sẽ thực sự thất bại nếu vì ngại khó mà bỏ cuộc. Anh đang tự xây dựng ê-kíp làm show riêng và coi đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm cũng như tình cảm từ đồng nghiệp.

Áp lực trụ lại nghề và những "cú sốc" kinh doanh

Chia sẻ về vấn đề tài chính, Nguyên Khang thừa nhận bài toán kinh tế vẫn khó khăn như nhiều năm trước. Nếu hồi xưa kiếm năm đồng thì dành bốn đồng làm chương trình, thì nay kiếm mười đồng anh tiêu hết chín đồng do tiêu chuẩn sản xuất của The Khang show hiện nay cao hơn trước. Anh yêu cầu cao về chất lượng, mời ê-kíp giỏi và nghệ sĩ tên tuổi nên chi phí rất lớn. Nếu không bán được tối thiểu 60% vé, anh chắc chắn sẽ lỗ. Thậm chí, có lúc khó khăn anh từng chậm trả lương ê-kíp một tháng và may mắn được anh em cảm thông.

Anh khẳng định The Khang show là cứu cánh giúp anh giữ tên tuổi và tiếp tục được mời show trong bối cảnh các đài truyền hình dần không mời MC bên ngoài cộng tác. Từng có giai đoạn khán giả thấy anh xuất hiện dày đặc trên TV vào tối thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng sau đó anh dần vắng bóng. Vì vậy, cái khó hiện tại không chỉ là tiền bạc mà còn là chiến lược để không bị đào thải khỏi thị trường khắc nghiệt.

Khi bị hỏi về việc than kẹt tiền trong khi là ông chủ chuỗi nhà hàng giàu có, Nguyên Khang cho biết anh tách bạch hoàn toàn tiền kinh doanh và tiền làm nghề MC. Anh cũng nhấn mạnh mình không phải ông chủ duy nhất mà còn có các cổ đông. Anh đùa rằng mình chỉ bán cá chứ không bán bào ngư, tôm hùm và cho rằng kinh doanh hiện nay chỉ mong duy trì ổn định đã là khó.

Cuộc đời anh từng trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Anh từng mở nhà hàng nhưng vừa xong thì dịch Covid-19 bùng phát khiến cơ sở phải đóng cửa. Đau đớn hơn, trong một đêm mưa gió, hệ thống điện gặp sự cố khiến nhà hàng bốc cháy, gây thiệt hại rất lớn. Sáng hôm đó, anh thức dậy trong tình trạng điện thoại đầy tin nhắn, cuộc gọi và tên mình xuất hiện khắp nơi trên mạng. Bên cạnh đó, anh cũng từng đối mặt với cảnh không được mời show truyền hình, buộc phải tự làm show cá nhân để tự cứu mình. Trong những lúc khó khăn, anh trân quý những cơ hội dẫn các chương trình về sức khỏe, an ninh mạng vì chúng đã giúp anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng.