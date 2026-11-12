Bích Phương 'đổ bộ' Liên Quân 10 Fest: Visual nữ thần ánh kim khiến fan gục ngã

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Bích Phương vừa có màn xuất hiện gây bão tại Liên Quân 10 Fest, nơi cô không chỉ thể hiện vai trò là một game thủ yêu thích tựa game này mà còn khiến toàn bộ khán đài bùng nổ bằng giọng ca ngọt ngào và vũ đạo quyến rũ. Sự tự tin ngút ngàn cùng khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đối đã giúp nữ ca sĩ nhận về những tràng pháo tay và tiếng reo hò không ngớt từ phía các game thủ có mặt tại sự kiện.

Visual 'nữ thần' thăng hạng đỉnh cao

Điểm khiến dân tình mê đắm nhất chính là tạo hình lộng lẫy, chuẩn thần thái của một nữ tướng Liên Quân bước ra từ thế giới ảo. Bích Phương diện bộ trang phục dạ hội ngắn đính đá lấp lánh, phối cùng áo corset định hình tông màu vàng kim sang trọng. Thiết kế cúp ngực giúp tôn lên bờ vai thon gầy và xương quai xanh quyến rũ, trong khi phần eo phẳng lỳ cùng chân váy tua rua ánh bạc ôm sát đã tôn triệt để đôi chân thon dài theo từng bước nhảy.

Không dừng lại ở trang phục, layout makeup và làm tóc của cô cũng được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng. Mái tóc uốn sóng bồng bềnh màu đỏ cam cùng phần mái bằng giúp gương mặt thêm thanh tú. Đôi mắt được trang điểm cầu kỳ với hàng mi cong vút, kết hợp cùng lens xanh biếc cuốn hút, cùng với móng tay và phụ kiện đài các tone sur tone, tạo nên vẻ đẹp vừa kiêu kỳ vừa hiện đại.

Ở những khoảnh khắc hậu trường, Bích Phương còn diện thêm chiếc khăn choàng đính lông vũ màu vàng quyến rũ. Những góc chụp nghiêng trong bộ cánh này càng tôn lên làn da trắng sáng, không tì vết dưới ánh đèn camera, khiến visual của cô được đánh giá là thăng hạng đỉnh cao.

Màn trình diễn 'cháy' hết mình

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Bích Phương còn khiến khán giả choáng ngợp bởi năng lượng trình diễn bùng nổ. Dưới ánh đèn laser rực rỡ và sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ dàn vũ công, cô đã mang đến một màn kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai điệu sôi động và những bước vũ đạo uyển chuyển nhưng dứt khoát.

Sự cống hiến hết mình cùng thần thái tự tin đã giúp nữ ca sĩ chiếm trọn tình cảm của hàng vạn khán giả, biến màn trình diễn tại Liên Quân 10 Fest thành một khoảnh khắc thăng hoa nghệ thuật thực sự, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống trọn với đam mê tới các bạn trẻ trên mạng xã hội.

Cư dân mạng 'phát cuồng' vì nghệ sĩ kiêm game thủ

Ngay sau khi những hình ảnh và video về màn trình diễn được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn eSports, cộng đồng mạng đã không ngớt lời khen ngợi. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự phấn khích khi thấy một nghệ sĩ vừa có chuyên môn ca hát đỉnh cao, vừa là một game thủ chân chính, khiến họ không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Những lời khen có cánh như "visual nữ thần ánh kim quá đẳng cấp" hay "tượng đài nhan sắc" liên tục xuất hiện, cho thấy vị thế đặc biệt của Bích Phương trong lòng công chúng. Có vẻ như lần này Bích Phương lại một lần nữa không làm fan thất vọng khi thể hiện sự mượt mà trong cả vai trò nghệ sĩ lẫn game thủ.

Đúng là vừa biết chơi game lại vừa biết hát, Bích Phương định không cho ai sống sót với visual này sao?