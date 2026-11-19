Giải trí

Cổng đăng ký vé trực tuyến cho chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" đã chính thức mở vào lúc 10h ngày 19/11/2026. Đây là thời điểm được điều chỉnh lại so với dự kiến ban đầu để ban tổ chức hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký và xác nhận vé, cũng như chuẩn bị tốt nhất để hỗ trợ khán giả.

Để sở hữu tấm vé miễn phí này, mọi người chỉ cần truy cập trực tiếp vào website https://hanoigo.hanoi.gov.vn/. Một lưu ý cực kỳ quan trọng là vé được phát miễn phí hoàn toàn, nên mọi người tuyệt đối đừng tin mấy lời chào mời mua bán vé để tránh bị lừa đảo nhé.

Show diễn sẽ diễn ra vào tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện do TP Hà Nội chủ trì và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện.

Dàn nghệ sĩ và quy mô choáng ngợp

Điểm nhấn khiến dân tình hóng nhất chính là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa thế hệ, từ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh cho đến Phương Mỹ Chi, Quang Thọ và Thu Hiền.

Chương trình được chia làm ba chương và một phần kết, khéo léo kết nối văn hóa truyền thống, di sản với nghệ thuật đương đại. Sân khấu rộng 3.000m² lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, hứa hẹn sẽ cực kỳ mãn nhãn. Chưa hết, chương trình còn có màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài 17 phút với hơn 2.600 quả pháo hoa tầm cao.

Nếu ai không săn được vé hoặc không thể ra sân vận động thì cũng đừng quá buồn, vì chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Line-up xịn xò thế này mà lại còn miễn phí thì đúng là không thể bỏ qua, mọi người đã kịp nhấn đăng ký chưa?