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Đầu tháng 11, Ngọc Xuân chính thức trở lại màn ảnh rộng trong vai nữ chính của bộ phim Bò sữa bay do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn. Để hóa thân thành San - một nhà nghiên cứu chế tạo sữa công thức tại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, nữ diễn viên đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài nữ tính. Nhân vật San trong phim bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp với hai chàng trai: một là Trâu (do Nguyễn Hùng đóng), anh công nhân nghèo có nhiều điểm đồng điệu trong suy nghĩ, và hai là Quân (do Võ Điền Gia Huy đóng), người đã được hứa hôn từ trước và có khả năng giúp gia đình cô vượt qua khó khăn.

Sau khi phim ra rạp, Ngọc Xuân cho biết cô nhận được nhiều ý kiến đóng góp đa chiều từ khán giả và cô rất trân trọng sự quan tâm này đối với tác phẩm.

Không muốn bị đóng khung trong hình ảnh 'nàng thơ'

Trước đó, Ngọc Xuân từng để lại dấu ấn với vai Miền trong bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình (2024). Với vẻ đẹp trong trẻo và dịu dàng, cô được nhiều người gọi là một trong những "nàng thơ" thế hệ mới của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên 27 tuổi khẳng định nhan sắc chỉ là ấn tượng ban đầu, còn điều quan trọng để đi đường dài với nghề chính là năng lực và khả năng diễn xuất.

Để thoát khỏi một màu sắc, cô đã nỗ lực thay đổi hình tượng qua các phim như Làm giàu với ma 2, Tử chiến trên không và Bò sữa bay. Sắp tới, cô sẽ tham gia phim Vùng trời lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn, dự kiến ra mắt năm 2027.

Ngọc Xuân chia sẻ mình không cố gắng "vùng vẫy" để thoát khỏi mác nàng thơ mà tự tin có thể vượt qua cái bóng này. Cô khẳng định nếu tương lai có gặp lại những nhân vật trong trẻo, ngây thơ tương tự như vai Miền, cô cũng không sợ bị đóng khung.

Vượt qua nỗi tự ti về ngoại hình và sự hoài nghi bản thân

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1999 thừa nhận mình đã trở nên gan dạ và tự tin hơn nhiều so với thời mới vào nghề. Thời điểm bắt đầu, cô từng đối mặt với rất nhiều lo lắng và hoài nghi về năng lực diễn xuất của chính mình. Phải qua quá trình học hỏi, va chạm thực tế và nắm bắt các cơ hội trong nghề, cô mới dần tiến bộ và hiểu hơn về nghề diễn để tự tin thể hiện bản thân.

Đáng chú ý, Ngọc Xuân từng trải qua giai đoạn tự ti về ngoại hình vì bị trêu chọc khi còn nhỏ. Cô tâm sự trước đây khi soi gương chỉ thấy toàn khuyết điểm và luôn cố mặc đồ để che đi. Chẳng hạn, vì thấy chân to nên cô không dám mặc váy ngắn, hay việc cười hở lợi cũng khiến cô thiếu tự tin khi cười.

Bước ngoặt thay đổi đến khi cô đi du học ngành truyền thông tại Melbourne (Úc). Tại thành phố đa sắc tộc này, việc nhìn thấy mọi người xung quanh tự tin khoe cá tính và vẻ đẹp riêng biệt đã giúp cô mạnh dạn hơn. Khi trở về Việt Nam, việc làm mẫu ảnh và chụp nhiều thiết kế đa dạng càng khiến cô thấy vui vẻ và không còn bị cảm xúc tiêu cực đánh gục.

Điểm tựa từ gia đình và chuyện tình cảm kín tiếng

Con đường theo đuổi nghệ thuật của Ngọc Xuân không hề bằng phẳng ngay từ đầu khi không nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ. Tuy nhiên, sau khi thấy con gái tỏa sáng trên sân khấu kịch, gia đình đã thay đổi thái độ và ủng hộ đam mê của cô.

Ngọc Xuân cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình gắn kết và sự che chở từ ba mẹ. Đây chính là bệ đỡ tinh thần vững chắc giúp cô vượt qua những cám dỗ, phức tạp của showbiz. Bên cạnh đó, việc được làm việc với những đồng nghiệp tử tế cũng truyền năng lượng tích cực và giúp cô đi đúng hướng.

Hiện tại, Ngọc Xuân đang hẹn hò với một bạn trai cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, cô chọn cách không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội vì muốn giữ sự riêng tư cho bản thân.

Vậy là từ một cô gái sợ mặc váy ngắn vì tự ti, giờ đây Ngọc Xuân đã sẵn sàng thử thách với mọi hình tượng. Liệu chúng ta sẽ còn thấy một "nàng thơ" phiên bản nào khác nữa trong thời gian tới?