Giải trí

Thông tin về tác phẩm điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy dự kiến công chiếu vào 2/4/2027 đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bộ phim do Park Gyu Tae, đạo diễn của Bỗng Dưng Trúng Số, cầm trịch và đã hé lộ hai diễn viên đầu tiên tham gia là Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm.

Màn lột xác vì vai diễn

Ngay sau khi dự án được công bố, Lê Dương Bảo Lâm đã hào hứng chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ tiết lộ việc sang Hàn Quốc suốt mấy tháng qua chính là để phục vụ cho dự án này. Đi kèm với đó là hình ảnh diện mạo mới với bộ râu rậm và cân nặng tăng đáng kể, gần chạm mốc 100 kg. Anh hài hước tự nhận bản thân nay đã vươn tầm quốc tế và đang thực hiện màn lột xác để phù hợp với vai diễn.

Đáng chú ý, cộng đồng mạng còn phát hiện hàm răng của Lê Dương Bảo Lâm không còn trắng và đều tăm tắp như mọi khi mà có phần mất thẩm mỹ. Trước những lời trêu chọc của netizen về việc hy sinh vì nghệ thuật, nam nghệ sĩ xác nhận mình thật sự đã tháo răng sứ để đóng phim Bộ Đôi Siêu Lầy.

Áp lực khi hợp tác cùng Kiều Minh Tuấn

Đây là lần đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm hợp tác với Kiều Minh Tuấn trong một dự án điện ảnh. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân không giấu được áp lực và phải cố gắng rất nhiều cho lần đầu kết hợp này.

Trong một đoạn clip đăng tải sau đó, Lê Dương Bảo Lâm kể lại việc bị Kiều Minh Tuấn ức hiếp trong quá trình quay phim. Anh chia sẻ vì mình mới sang lĩnh vực điện ảnh nên bị ăn hiếp, nhưng anh chấp nhận chiều theo vì đang cố gắng làm quen với mảng mới. Nam nghệ sĩ còn đùa rằng sẽ đợi quay thêm khoảng hai, ba phim nữa cho quen rồi mới trả thù. Về phía đạo diễn Park Gyu Tae, Lê Dương Bảo Lâm nhận xét làm việc cùng ông rất dễ và quay rất nhanh.

Bối cảnh sự nghiệp của hai diễn viên

Đối với Kiều Minh Tuấn, sau giai đoạn bùng nổ với Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu và Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử, sự nghiệp của anh có phần chững lại trong khoảng 2022-2024. Dù vẫn hoạt động năng suất qua các phim như Nghề Siêu Dễ, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Duyên Ma, Kẻ Ẩn Danh, Gặp Lại Chị Bầu và Cô Dâu Hào Môn, nhưng hiệu ứng không đồng đều khiến tên tuổi anh chưa duy trì được sức nóng thời đỉnh cao.

Sau một năm nghỉ ngơi, Kiều Minh Tuấn trở lại với Con Kể Ba Nghe và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Việc khai thác hai màu sắc khác nhau là tâm lý gia đình và kinh dị tâm linh đã giúp anh chứng minh khả năng biến hóa. Đặc biệt, thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đưa tổng doanh thu các phim anh tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng, chính thức gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt trước khi góp mặt trong Bộ Đôi Siêu Lầy.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm từ sau khi quán quân Cười Xuyên Việt năm 2015 đã trở thành gương mặt quen thuộc của gameshow và truyền hình thực tế nhờ lối nói chuyện hoạt ngôn, phong cách tưng tửng. Ở mảng điện ảnh, anh từng đóng Nhà Bà Nữ và Bộ Tứ Báo Thủ. Gần đây, anh cũng tham gia phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang cho đợt phim Tết 2026 trong vai ông chủ quán nhậu với thời lượng xuất hiện ngắn.

Đúng là vì nghệ thuật mà hy sinh hết mình, nhưng tháo răng sứ thì đúng là "chơi lớn" thật sự luôn đó!