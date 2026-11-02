Vương Anh Ole tổ chức hôn lễ với vợ hơn 5 tuổi, nghệ sĩ VTV đến mừng cưới

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Tối 2/11, Vương Anh Ole và bà xã Ngọc Mai đã chính thức tổ chức hôn lễ tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội. Được biết, cô dâu Ngọc Mai làm nghề thiết kế thời trang và lớn hơn chú rể năm tuổi. Cặp đôi đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau hơn một năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Tiến độ 'về đích' của hai vợ chồng diễn ra khá nhanh chóng khi Vương Anh cầu hôn Ngọc Mai vào tháng 8, sau đó tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10 và tổ chức hôn lễ vào tối 2/11. Trong ngày trọng đại, cô dâu chọn cho mình chiếc áo cưới cổ yếm cực kỳ gợi cảm. Đáng chú ý, đây cũng chính là thiết kế mà Ngọc Mai đã diện trong lễ thề nguyện của hai người diễn ra vài ngày trước đó.

Không khí tối giản nhưng ấm cúng

Thay vì những thủ tục rườm rà, hôn lễ của Vương Anh Ole và Ngọc Mai được tổ chức theo phong cách ngắn gọn và tối giản. Hôn lễ có các nghi thức cắt bánh, rót rượu và trao nhẫn. Điểm nhấn cảm động nhất chính là khoảnh khắc cô dâu chú rể ôm nhau trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt từ phía bạn bè và người thân. Bố của Vương Anh đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời đã đến chúc phúc cho hai con.

Hội bạn thân VTV và VFC 'đổ bộ'

Đám cưới có sự góp mặt của các diễn viên VTV và dàn nghệ sĩ VFC. Một số diễn viên VTV, trong đó có Huỳnh Anh, đã đến mừng cưới đồng nghiệp. Đặc biệt là sự xuất hiện của Long Vũ, anh đã có dịp gặp lại hai bạn diễn là Lưu Ly và Thu Hà Ceri. Trong đó, Long Vũ từng đóng cặp với Thu Hà Ceri trong phim Đi giữa trời rực rỡ và đóng cùng Lưu Ly trong Mùa hè năm ấy.

Không chỉ có diễn viên, cựu người mẫu Hải Anh cũng xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ VFC. Một tình bạn lâu năm cũng được hâm nóng khi Võ Hoài Vũ - con trai của NSƯT Võ Hoài Nam - đến chúc mừng người bạn thân Vương Anh Ole. Thậm chí, game thủ Chim Sẻ Đi Nắng cũng góp mặt với phong cách xuất hiện giản dị tại buổi tiệc.

Vài nét về chú rể Vương Anh Ole

Vương Anh Ole, tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992. Anh được khán giả biết đến qua vai diễn Ole cao kều trong bộ sitcom Những phóng viên vui nhộn phát sóng giai đoạn 2011-2012. Những năm gần đây, anh tập trung phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn góp mặt trong các phim truyền hình như Về nhà đi con hay Đi giữa trời rực rỡ.