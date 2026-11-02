Đinh Hiền Anh trở lại với MV Áo dài người Việt: khi nhạc dân tộc 'giao hưởng hóa'

Giải trí

Ngày 31/10, ca sĩ Đinh Hiền Anh chính thức phát hành MV “Áo dài người Việt”. Đây là dự án lớn của cô sau gần ba năm kể từ khi thực hiện bộ đôi album "Dòng chảy miền thương nhớ" và "Lời ca đất nước". Nữ ca sĩ chia sẻ cô không dùng khoảng thời gian chờ đợi trước đó để tìm kiếm một thành tựu lớn lao, mà kiên nhẫn đợi một bài hát thực sự xứng đáng.

Với Đinh Hiền Anh, tà áo dài không đơn thuần là trang phục mà là “tri kỷ”, biểu tượng cho sự đằm thắm, kiên cường và khí chất của phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ. Cô cho biết đây là thời điểm chín muồi nhất để cất lên giai điệu này và kể đó là bài hát cô rất tâm huyết, rất yêu thích. Mục tiêu của cô không nằm ở những con số hay thành tích, mà hy vọng mọi người sẽ yêu mến bài hát và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tà áo dài.

Sự giao thoa giữa Đông và Tây trong âm nhạc

Ca khúc do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác và Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền. Điểm nhấn đặc biệt nhất của tác phẩm nằm ở phần phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhiệm, với định hướng “giao hưởng hóa dân tộc”.

Người nghe sẽ cảm nhận được cuộc đối thoại tinh tế giữa hai không gian âm nhạc. Một bên là những âm sắc thuần Việt như sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà và đàn nguyệt. Đối trọng lại là hệ thống nhạc cụ giao hưởng phương Tây gồm violin, cello và bộ gỗ giao hưởng. Sự kết hợp này xóa nhòa ranh giới giữa dân gian và hàn lâm, tạo nên một tổng thể hài hòa nơi hai thế giới âm nhạc cùng tôn vinh nhau.

Để đạt được sự mượt mà này, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã làm việc cực kỳ khắt khe, tỉ mỉ chăm chút từng nốt nhạc trên bản tổng phổ và bóc tách thành các bản phân phổ riêng cho từng bè. Anh thậm chí đã xé bỏ nhiều bản thảo trước khi tìm được phương án cuối cùng.

Giọng hát và ca từ đầy tự sự

Trong bản phối đa tầng, giọng hát của Đinh Hiền Anh đóng vai trò là sợi chỉ xuyên suốt, kết hợp kỹ thuật dân gian trữ tình với độ mở của âm nhạc hàn lâm. Cô nhả chữ nhẹ nhàng, luyến láy đằm thắm nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh, vút cao mà tròn vành rõ nghĩa.

Âm sắc của nữ ca sĩ thay đổi linh hoạt theo nội dung bài hát: khi thì bay bổng, trang nghiêm; lúc lại đằm thắm để khắc họa hình ảnh người phụ nữ kiên trung. Đặc biệt, sự bình thản trong cách xử lý những câu hát mang tư tưởng sâu đã biến những lời ca về thăng trầm lịch sử thành một không gian êm đềm, mang tinh thần chữa lành.

Lời bài hát của nhạc sĩ Đông Thiên Đức như một bài thơ tự sự, dẫn dắt người nghe đi từ niềm tự hào về lịch sử oai hùng, sự gìn giữ chiếc áo từ dáng tứ thân truyền thống đến hiện đại. Những hình ảnh như chiều thu, cánh đồng xanh, bình minh nắng ấm và đặc biệt là tà áo dài trắng hiện lên như biểu tượng của sự trong trẻo và lòng kiên trung. Ở cuối bài, chiếc áo dài trở thành nhân chứng của thăng trầm, là ẩn dụ về lòng bao dung, xoa dịu mọi vết thương.

Tư duy hình ảnh tối giản

Đạo diễn Trần Xuân Chung và Đinh Hiền Anh đã quyết định chọn hướng đi tối giản cho MV, tránh xa các kỹ xảo rườm rà hay tạo hình phức tạp. Mọi hiệu ứng hình ảnh đều tập trung hỗ trợ và nâng tầm cho giai điệu, để tà áo dài được tôn vinh trọn vẹn cả về hình dáng lẫn tinh thần.

Thử thách lớn nhất của ê-kíp là việc ghi hình trực tiếp cùng toàn bộ dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới dưới áp lực lớn về thời gian và thị giác. Thay vì chọn những địa danh du lịch nổi tiếng, đoàn phim chọn ghi hình tại khán phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là nơi đào tạo những thế hệ tiếp nối và gìn giữ nền âm nhạc dân tộc, hoàn toàn phù hợp với thông điệp giữ gìn di sản của bài hát.

Nghe mô tả về dàn nhạc giao hưởng mix cùng sáo trúc, đàn bầu mà thấy "cuốn" thực sự, hy vọng sự cầu toàn của ê-kíp sẽ tạo nên một cú hit văn hóa!