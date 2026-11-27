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Quang Lê vừa thông báo sẽ trở lại sân khấu lớn tại TP.HCM để góp mặt trong liveshow đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát của Tố My. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ niềm vui khi được làm khách mời đặc biệt trong hành trình một thập kỷ cầm mic của đàn em.

Ngay sau bài đăng, Tố My cũng nhanh chóng 'rep' lại bằng một lời khen dành cho vẻ ngoài của đàn anh với câu: "Anh tôi dạo này bảnh tỏn dữ trời". Cách xưng hô gần gũi và giọng điệu hài hước này một lần nữa khẳng định mối quan hệ anh em thân thiết mà cả hai đã xây dựng qua nhiều năm đồng hành trong âm nhạc.

Tình anh em khăng khít

Không khó để nhận ra sự cưng chiều mà Quang Lê dành cho Tố My. Nữ ca sĩ từng tiết lộ mình được đàn anh yêu thương gọi là "cô em gái kim cương". Chính vì tình cảm đặc biệt này mà mỗi khi Tố My ngỏ lời mời hợp tác, Quang Lê gần như không bao giờ từ chối.

Trong mắt Tố My, Quang Lê là một người vô tư, không để bụng và luôn biết cách làm hòa mỗi khi cô giận dỗi. Sự thoải mái và tin tưởng tuyệt đối này chính là sợi dây gắn kết khiến những màn kết hợp của cả hai luôn mang lại cảm giác tự nhiên và ấm áp.

Những khoảnh khắc 'phát đường' gây sốt

Trước khi xác nhận sẽ cùng xuất hiện trong liveshow sắp tới, cặp đôi từng khiến fan thích thú khi kết hợp trong MV "Thương Nhau Câu Hò Sắt Son". Không chỉ diễn xuất tình cảm trong sản phẩm âm nhạc, cả hai còn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ gần gũi trên sân khấu lẫn mạng xã hội.

Đỉnh điểm là trong dịp ra mắt dự án âm nhạc mới của Tố My, Quang Lê đã khiến hàng trăm khách mời và khán giả bất ngờ khi bất ngờ hôn rồi bẹo má nữ ca sĩ ngay trước mặt mọi người. Phản ứng ngỡ ngàng rồi bật cười của Tố My lúc đó đã tạo nên một khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu, khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Việc Quang Lê nhận lời đồng hành trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát không chỉ đơn thuần là một màn tái hợp về âm nhạc, mà còn là cách nam ca sĩ thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho cô em gái thân thiết ở một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Với những màn tung hứng ăn ý từ trước đến nay, sự trở lại lần này của cặp đôi đang được cộng đồng yêu nhạc bolero hóng cực kỳ mạnh mẽ.

Đúng là 'anh em' thì không bao giờ bỏ rơi nhau, nhưng mà bẹo má trước mặt cả trăm người thế kia thì đúng là chỉ có Tố My mới được 'đặc quyền' này thôi nhỉ?