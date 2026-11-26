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Chiều 26/11, rapper Đen Vâu đã khiến các fan hò reo khi xuất hiện sớm tại buổi giới thiệu album phòng thu mới mang tên Thùy của Hoàng Thùy Linh. Tại sự kiện, Đen Vâu đã dành cho nữ ca sĩ một cái ôm chúc mừng nồng nhiệt trước khi cả hai cùng vào rạp chờ thưởng thức đĩa nhạc. Đây là album thứ năm trong sự nghiệp, đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với làng nhạc.

Hoàng Thùy Linh theo đuổi nhiều thể loại như dance pop, ballad, trap, folktronica, pha trộn âm hưởng văn hóa dân gian Việt Nam với các dòng nhạc điện tử. Trước đó, cô từng gây tiếng vang với album Hoàng và album Link, cùng bản hit See Tình tạo cơn sốt dance cover tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc.

Màn kết hợp ngọt ngào trong 'Hầu quạt'

Điểm nhấn của sự kiện diễn ra ở cuối chương trình khi Đen Vâu bất ngờ bước lên sân khấu. Anh chính là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album lần này. Cả hai đã cùng trình bày ca khúc Hầu quạt, một bản nhạc có giai điệu trong trẻo, tươi sáng nói về hạnh phúc khi đôi trai gái tìm thấy nhau với lời hát: "Điều anh mong cũng đâu có nhiều/ Chỉ là dập dìu nắm tay nhau mỗi chiều".

Chia sẻ về lần hợp tác này, Hoàng Thùy Linh cho biết Đen Vâu là một người khó tính và chỉ nhận lời khi thực sự yêu thích nhạc phẩm. Trong khi đó, nam rapper lại khiêm tốn nói rằng mình không đóng góp quá nhiều công sức cho dự án mà chỉ "nghêu ngao vài câu rap". Đen Vâu cũng dành lời khen cho nỗ lực của ca sĩ và ê-kíp khi hoàn thành album chỉ trong vài tháng để kịp ra mắt vào dịp cuối năm. Anh cho rằng điều tuyệt vời nhất ở Hoàng Thùy Linh là khả năng truyền cảm hứng cho những người làm nghề cũng như khuyến khích các bạn trẻ theo đuổi đam mê ca hát.

Mối quan hệ thân thiết suốt bốn năm

Thực tế, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã thường xuyên đồng hành cùng nhau trong suốt bốn năm qua. Vào năm 2025, tại sự kiện ra mắt phim concert, khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai, Hoàng Thùy Linh chỉ trả lời rằng sẽ "xin trả lời vào một dịp khác" và chia sẻ bản thân đang hạnh phúc. Về phía Đen Vâu, anh từng cho biết sẽ công bố chuyện vui cho khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo.

Cặp đôi cũng nhiều lần song ca trong các sự kiện âm nhạc. Cuối năm 2025, họ đã cùng biểu diễn bản hit Vị nhà trước 30.000 khán giả tại một concert do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Trước đó, vào cuối năm 2023, cả hai từng ra mắt ca khúc Miền đất hứa với những lời tự sự về sự bình yên trong tình yêu: "Em muốn được lo nỗi lo của anh/ Bên trong khu vườn của hai chúng ta".

Hành trình trở lại với album 'Thùy'

Hoàng Thùy Linh bắt đầu cuộc đua âm nhạc trở lại từ tháng 10 với MV Thầy dùi. Dù được đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình và thời trang, MV này từng gây tranh luận khi một số khán giả nhận xét giai điệu chưa bắt tai và phần phối khí còn ôm đồm. Đến giữa tháng 11, cô tiếp tục ra mắt MV Vô lượng kiếp với nội dung xoay quanh chuyện nhân duyên, gắn bó và chia ly qua nhiều kiếp.

Album Thùy chính thức ra mắt tối 26/11 với tổng cộng 11 bài hát. Tiếp tục khai thác chất liệu dân gian, album bao gồm các ca khúc như Em múa em ca, Mời em đến với cuộc đời, Cấm tám và Gắp lửa bỏ tay người.