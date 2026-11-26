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Ninh Dương Lan Ngọc hiện đang giữ vị trí dẫn đầu hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32. Nữ diễn viên vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý như Tam Triều Dâng và Huỳnh Hồng Loan; theo cập nhật bảng xếp hạng trước thời điểm đóng cổng đề cử, cô giữ vị trí dẫn đầu.

Kết quả này gây bất ngờ vì Ninh Dương Lan Ngọc vừa trở lại điện ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng với dự án Chị chị em em 3. Dù phim có doanh thu khả quan, nhưng nội dung lại vấp phải làn sóng ý kiến trái chiều ngay từ khi ra rạp. Thậm chí, nhiều khán giả không chỉ chê phim mà còn quay sang chỉ trích chính lựa chọn vai diễn của nữ diễn viên.

Nhân vật Thị Liễu và những tranh luận trái chiều

Trong bộ phim tâm lý - giật gân lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu. Nhân vật này có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Văn Cường, do Steven Nguyễn đóng.

Thị Liễu trở thành tâm điểm tranh luận khi vướng vào mối quan hệ tình cảm éo le với Văn Tài (Quốc Anh) - người cô từng thích lúc nhỏ và hiện là chồng sắp cưới của em gái mình. Những lựa chọn của Thị Liễu, đặc biệt là chuyện tình cảm vụng trộm, khiến khán giả khó đồng cảm.

Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thất vọng và cho rằng cách phát triển nhân vật chưa đủ thuyết phục để người xem thấu hiểu hay cảm thông cho những tổn thương và sự giằng xé mà người phụ nữ này trải qua.

Bước lùi hay sự mạo hiểm đầy rủi ro?

Việc chọn vai Thị Liễu khiến nhiều fan tiếc nuối, thậm chí cho rằng đây là một bước lùi trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc. Sau 4 năm không xuất hiện trong dự án điện ảnh nào, kỳ vọng của công chúng dành cho cô là rất lớn, nhất là khi cô từng thành công với nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Tuy nhiên, thực tế bảng bình chọn Giải Mai Vàng 2026 lại cho thấy một kịch bản khác. Bất chấp những lời chê bai dành cho nhân vật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ khán giả.

Góc nhìn của người trong cuộc về giải thưởng

Đối diện với những luồng ý kiến khác nhau, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Tuổi Trẻ rằng mỗi khán giả đều có góc nhìn và tiêu chí đánh giá riêng. Cô cho rằng việc một bộ phim có đoạt giải hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì không phải ai cũng có cùng quan điểm về một vai diễn hay một tác phẩm.

Thay vì quá áp lực về kết quả, nữ diễn viên cho biết điều cô quan tâm nhất hiện nay là bản thân đã thực sự cố gắng hết sức và làm hết mình hay chưa, cũng như nhìn nhận xem có điều gì mình bỏ lỡ khiến vai diễn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn là cái tên quen thuộc với đường đua Mai Vàng. Năm 2010, cô từng thắng giải với vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Trong suốt hơn 16 năm làm nghề, cô đã góp mặt trong loạt phim như Tấm cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu, đồng thời duy trì độ hot qua các chương trình giải trí nhờ tính cách duyên dáng.