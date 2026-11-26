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Hoàng Bách hiện đang tập trung tối đa cho sự nghiệp với lịch trình làm việc dày đặc. Nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác, sản xuất âm nhạc, thu âm và biểu diễn. Trong vài năm trở lại đây, công việc đòi hỏi anh phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành, với tần suất ra sân bay từ một đến hai lần mỗi tuần.

Những trải nghiệm từ việc lưu diễn không chỉ giúp anh gặp gỡ khán giả mà còn mang lại những góc nhìn sâu sắc về văn hóa, ẩm thực, phong cách sống và cách ứng xử của người dân tại từng địa phương. Theo anh, sự phát triển của internet và mạng xã hội đã giúp thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa các vùng miền, đồng thời đưa cách sản xuất âm nhạc và thị hiếu thưởng thức của khán giả Việt Nam tiệm cận hơn với thế giới.

Cảm nhận về bản sắc dân tộc và thế hệ trẻ

Một điều khiến Hoàng Bách ấn tượng trong những năm gần đây chính là niềm tự hào về bản sắc dân tộc được thể hiện rõ nét ở thế hệ trẻ. Anh nhận định rằng dù đời sống vật chất và tinh thần đã nâng lên nhiều, nhưng những đặc trưng của người Việt Nam như nụ cười và tình người vẫn được giữ nguyên.

Dự án âm nhạc đặc biệt cùng gia đình

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Hoàng Bách đã ra mắt MV Chung mái nhà Việt Nam. Đây là sản phẩm được thực hiện dưới hình thức hoạt hình, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ để tái hiện những lát cắt lịch sử và văn hóa dân tộc thông qua các câu chuyện về Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, An Dương Vương, Đinh Bộ Lĩnh.

Để hoàn thành sản phẩm này, nam ca sĩ cùng ê kíp đã dành khoảng nửa năm để xây dựng ý tưởng và thực hiện. Điểm đặc biệt của MV là sự góp mặt của bà Thục An (85 tuổi) - mẹ của Hoàng Bách - cùng các thành viên trong gia đình trong phần hát bè và hợp xướng. Hoàng Bách chia sẻ anh đã phải dành thời gian thuyết phục các con góp giọng vì khi trưởng thành, các con có hoạt động riêng và có chút ngại ngùng khi xuất hiện trong sản phẩm của bố. Nam ca sĩ bày tỏ sự thích thú khi nghe thấy giọng hát của từng thành viên vang lên trên sân khấu, tạo cảm giác như cả gia đình đang cùng đi diễn.

Về khả năng tái hợp cùng AC&M

Khi nói về dự án âm nhạc với các thành viên AC&M, Hoàng Bách cho biết hiện tại anh chưa có kế hoạch cụ thể vì đang tập trung cho những dự án cá nhân. Tuy nhiên, anh khẳng định AC&M luôn là một tình cảm lớn và là dấu ấn đẹp đối với bản thân cũng như khán giả. Về mặt chuyên môn, anh vẫn rất thích cảm giác được hát cùng anh em và dự định sẽ dành thời gian suy nghĩ về chuyện này sau khi hoàn thành một vài dự án tiếp theo.