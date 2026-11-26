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Ngày con còn mẹ hiện đang chiếu tại rạp và thu về hơn 61 tỉ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những tranh luận về kịch bản, diễn xuất của Phương Anh Đào trong vai Mây — một cô gái có nhiều khúc mắc với mẹ ruột (do Hồng Đào đóng) — đang trở thành tâm điểm bàn tán. Đây cũng là lần tái hợp của hai diễn viên sau bộ phim Mai (2024).

Khi 'diễn kỹ thuật' trở thành con dao hai lưỡi

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện nhân vật của Phương Anh Đào. Có khán giả nhận xét cô diễn bị sượng, lời thoại thiếu tự nhiên và đài từ chưa thực sự mềm mại. Đáng chú ý, có bình luận phân tích rằng diễn xuất của cô không dở nhưng thiên về kỹ thuật. Việc quản lý cảm xúc quá giỏi khiến những phân đoạn khóc lóc trông như có sự tính toán thay vì thực sự nhập tâm, khiến cái 'giỏi' lại vô tình trở thành điểm trừ.

Những nhận xét về biểu cảm và lời thoại này thực chất không mới, vì khán giả từng nhắc đến điều tương tự khi cô tham gia phim Mai. Đến Ngày con còn mẹ, việc tiếp tục vào vai một nhân vật chịu nhiều tổn thương khiến những ý kiến này một lần nữa bị đào lên.

Vòng lặp những vai diễn 'đau khổ'

Khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi về sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của Phương Anh Đào. Trước Mai, cô từng góp mặt trong Nhắm mắt thấy mùa hè, Chàng vợ của em, Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân, Tro tàn rực rỡ. Dù mỗi nhân vật có câu chuyện riêng, nhưng đa số đều đặt nữ diễn viên vào những tình huống giằng xé nội tâm.

Sau Mai, cô tiếp tục đóng vai Ngọc trong Báu vật trời cho và Mây trong Ngày con còn mẹ. Cả hai nhân vật này đều có những khúc mắc trong các mối quan hệ thân thuộc. Việc liên tiếp xuất hiện trong những vai diễn đầy tổn thương, nhiều cảnh khóc và dằn vặt khiến một bộ phận người xem cho rằng hình ảnh của cô trên màn ảnh chưa có nhiều thay đổi.

Phản biện: 'Một màu thì sao?'

Ngược lại với những lời chê bai, nhiều khán giả vẫn hết lời bênh vực và yêu thích những phân đoạn cảm xúc của Phương Anh Đào. Đặc biệt, những cảnh tương tác giữa cô và Hồng Đào như đoạn dẫn mẹ lên chùa, đoạn ăn cơm thịt kho hay đoạn ngoại về được đánh giá là những điểm sáng của phim, thậm chí là lý do khiến nhiều người muốn ra rạp xem.

Một số người xem thậm chí đặt ra câu hỏi ngược lại: 'Một màu thì sao?'. Theo họ, chỉ cần diễn xuất trong cái 'màu' đó mà hay thì vẫn đủ tiêu chuẩn xuất sắc. Bên cạnh đó, nhan sắc của Phương Anh Đào cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, góp phần thu hút sự quan tâm của dư luận đối với bộ phim.

Thực tế, ở Báu vật trời cho, Phương Anh Đào đã thử sức với những cảnh hành động, khác hẳn với các vai khai thác tâm lý trước đó. Tuy nhiên, vì những nhân vật nhiều tâm sự vẫn xuất hiện dày đặc trong các dự án gần đây, câu chuyện về sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của cô vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Sau dấu ấn từ phim Mai, mọi vai diễn tiếp theo của cô hiện đều bị đặt lên bàn cân so sánh, tạo nên những luồng dư luận để nữ diễn viên tham khảo và hoàn thiện sự nghiệp.