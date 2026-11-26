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NSND Trần Hiếu vừa chia sẻ về nguyện vọng được sống tại Hà Nội cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Theo bà Minh Ngà, vợ nam nghệ sĩ, ông đã lập di chúc và dặn dò vợ về những điều quan trọng. "Chồng tôi nhất định đòi về Hà Nội, chết cũng phải ở Hà Nội", bà Ngà cho biết. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống trong một căn hộ thuê tại thủ đô.

Sức khỏe suy giảm và những biến cố

Những năm gần đây, sức khỏe của NSND Trần Hiếu giảm sút nghiêm trọng sau nhiều biến cố. Năm 2014, ông gặp vấn đề sức khỏe nặng khiến hai vợ chồng phải bán căn hộ từng góp tiền mua tại TP.HCM để chi trả phí tổn. Đến năm 2020, nam nghệ sĩ bị gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, dẫn đến thể trạng yếu dần và thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám.

Bước sang năm 2025, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Tháng 9/2025, ông nhập viện cấp cứu do ung thư giai đoạn 4 di căn xương, gây áp-xe và nhiễm trùng vùng xương hàm. Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị các vấn đề về thận. Đầu tháng 10/2025, ông xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định cho bệnh ung thư di căn, tiểu đường, suy tim và nhiều vấn đề khác.

Đầu năm 2026, các ổ áp-xe ở hàm và lợi tái phát khiến ông phải nhập viện vào tháng 1. Do thể trạng không đủ điều kiện phẫu thuật, các bác sĩ đã điều trị bằng kháng sinh liều cao. Đến tháng 5/2026, ông tiếp tục nhập viện một tuần vì áp-xe răng di căn vào xương hàm, chân phù, cùng các chỉ số tim mạch và tiểu đường chưa ổn định. Sau đợt này, nam nghệ sĩ phải di chuyển bằng xe lăn.

Tháng 10/2026, NSND Trần Hiếu một lần nữa nhập viện cấp cứu do ung thư di căn lên xương hàm gây nhiễm trùng, mưng mủ và sưng mặt. Sau đó, tình trạng sức khỏe của ông tạm thời ổn định.

Cuộc sống hiện tại ở tuổi 90

Tính đến ngày 25/11, bà Minh Ngà cho biết chồng mình đã sụt cân nghiêm trọng, từ 82 kg xuống còn 57 kg. Ông cần người hỗ trợ trong sinh hoạt, di chuyển bằng xe lăn và từng nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, có lúc hôn mê. Dù đôi khi không nhớ những việc vừa xảy ra, nhưng ông vẫn nhớ nhiều chuyện cũ và đặc biệt là vẫn đòi đi thu âm vì tình yêu với âm nhạc.

Về tài chính, khoản lương hưu khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng của nam nghệ sĩ không đủ chi trả phí điều trị và chăm sóc. Trong giai đoạn khó khăn này, hai vợ chồng nhận được sự hỗ trợ từ các cháu của ông.

Ngày 22/11, NSND Trần Hiếu đã tham dự lễ tôn vinh 50 văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học, nghệ thuật trong tình trạng được hỗ trợ đưa lên sân khấu bằng xe lăn. Trước đó, vào dịp 20/11, ông cũng đón nhận sự thăm hỏi từ các học trò như NSND Tấn Minh và ca sĩ Trọng Tấn. Trong một đoạn video chia sẻ, dù ngồi xe lăn nhưng nam nghệ sĩ vẫn hát hào sảng và rõ lời.

Hành trình gắn bó với nghệ thuật và gia đình

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là anh trai nhạc sĩ Trần Tiến và cha ca sĩ Trần Thu Hà. Ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1954, sau đó làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương và từng học ba năm tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Từ năm 1986 đến 1991, ông công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, để lại dấu ấn với nhiều ca khúc như Con voi, Hò kéo pháo, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính.

Không chỉ biểu diễn, ông còn là thầy thanh nhạc của nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, NSND Y Moan, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn. Năm 2016, ông được ghi nhận là Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn biểu diễn trên sân khấu ca nhạc. Năm 2022, ông ra mắt cuốn sách về sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam.

Về đời tư, ông kết hôn năm 2006 với bà Minh Ngà, người kém ông 18 tuổi và từng là giáo viên. NSND Trần Hiếu từng gọi vợ là người cứu tinh của đời mình. Về nơi ở, sau 65 năm ở Hà Nội, ông chuyển vào TP.HCM năm 2001. Năm 2020, ông quay lại Hà Nội khoảng hai năm rồi lại vào TP.HCM, cho đến đầu năm 2024, ông ra Hà Nội sống cho đến nay, với mong muốn được sống ở nơi mình sinh ra. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ vợ và con gái Trần Thu Hà.