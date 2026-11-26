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Phương Oanh đang cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong cả cuộc sống lẫn công việc ở tuổi ngoài 35. Sau một khoảng thời gian ưu tiên cho gia đình, nữ diễn viên dần quay trở lại với các hoạt động cá nhân. Dù hiện tại chưa công bố dự án phim mới nào, cô vẫn khiến khán giả quan tâm bằng những lựa chọn riêng, từ thời trang, kinh doanh cho đến việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Quyết tâm 'độ' lại vóc dáng

Một trong những chia sẻ mới nhất của Phương Oanh là thành quả giảm hơn 4 kg chỉ trong một tháng. Nữ diễn viên thừa nhận sau tuổi 35, cơ thể có nhiều thay đổi, khiến việc tăng cân dễ dàng hơn nhưng giảm cân lại khó khăn hơn trước. Chính vì có một số dự án liên quan đến thời trang, cô quyết định xây dựng một kế hoạch nghiêm túc để lấy lại vóc dáng.

Để đạt được mục tiêu này, Phương Oanh duy trì tập yoga khoảng ba buổi mỗi tuần, kết hợp với việc điều chỉnh thực đơn theo hướng cân bằng dinh dưỡng. Sau một tháng kiên trì, cô đã giảm được hơn 4 kg. Tuy nhiên, mục tiêu của cô vẫn chưa dừng lại ở đó khi cô mong muốn giảm thêm khoảng 2 kg nữa để có hình ảnh chỉn chu nhất khi lên hình.

Đáng nói là Phương Oanh không xem việc giữ dáng đơn thuần là để thay đổi ngoại hình. Việc lấy lại vóc dáng giúp cô tự tin hơn hẳn khi lựa chọn trang phục, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng trở lại các hoạt động thời trang mà cô đang theo đuổi thời gian gần đây.

Từ chủ shop đến nhà thiết kế và người mẫu

Thực tế, thời trang không phải là lĩnh vực quá xa lạ với Phương Oanh. Ngay từ năm 2016, cô đã từng mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Đến năm 2022, cô tiếp tục thử sức trong vai trò nhà thiết kế khi giới thiệu một bộ sưu tập trang phục công sở và trực tiếp làm người mẫu cho chính các sản phẩm của mình.

Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp phim ảnh cũng như chăm sóc gia đình, cô một lần nữa xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang lớn vào tháng 11/2026. Sự đa năng này cho thấy cô không chỉ đóng khung mình trong hình ảnh một diễn viên.

Lịch trình bận rộn của 'mẹ bỉm' đa năng

Bên cạnh thời trang, Phương Oanh vẫn duy trì công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân một cách chủ động. Lịch trình mỗi ngày của cô thường bắt đầu từ khoảng 6h30 bằng việc đưa hai con đi học. Sau đó, cô dành thời gian xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác hoặc lên ý tưởng cho các nội dung quảng cáo.

Một hướng đi khác giúp Phương Oanh giữ kết nối bền chặt với khán giả là thông qua các video nấu ăn. Loạt nội dung mang tên Bếp nàng Ỉn thường xuyên giới thiệu những món ăn do chính cô chuẩn bị. Những video này đã thu hút hàng triệu lượt xem, thậm chí có clip tiến sát mốc 10 triệu lượt xem. Từ một sở thích cá nhân, căn bếp giờ đây đã trở thành một không gian quen thuộc, gần gũi của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Những dấu ấn trên màn ảnh nhỏ

Trước khi chuyển hướng sang các hoạt động đa lĩnh vực, Phương Oanh đã khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình. Vai diễn Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê chính là bước ngoặt quan trọng nhất đưa cô đến gần hơn với đông đảo công chúng. Sau đó, vị trí của cô trên màn ảnh nhỏ tiếp tục được củng cố qua vai Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân.

Năm 2025, sau một thời gian tập trung cho cuộc sống riêng, Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dự án này đã khép lại vào tháng 11/2025. Dù hiện tại vẫn chưa có thông tin về dự án truyền hình tiếp theo, nhưng những dấu ấn từ các vai diễn trước đó vẫn là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của cô.

Có thể thấy thành công hiện tại của Phương Oanh không còn chỉ gói gọn trong những vai diễn. Việc chăm sóc bản thân, thử sức với thời trang, kinh doanh và phát triển nội dung số là những cách cô tiếp cận công chúng trong giai đoạn chuyển giao này. Giờ thì chúng mình cùng chờ xem dự án phim nào sẽ đánh dấu màn tái xuất chính thức của cô nàng nhé!