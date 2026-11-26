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Midu vừa thu hút sự chú ý khi công khai vai trò nhà đầu tư và sản xuất phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Tại sự kiện này, nữ diễn viên thẳng thắn nói về năng lực của chồng: anh giỏi đến mức cô không thể vượt được, có muốn cũng không được.

Theo Midu, chính Minh Đạt là nguồn động lực lớn giúp cô cởi mở và khai phá nhiều tư duy mới trong công việc, làm ăn cũng như kinh doanh. Cô nhấn mạnh rằng nhờ có chồng mà bản thân có thêm nhiều nguồn cảm hứng hơn để phát triển sự nghiệp.

Rẽ hướng sự nghiệp để ưu tiên gia đình

Không chỉ dừng lại ở việc khen ngợi bạn đời, Midu còn tiết lộ một quyết định quan trọng trong định hướng nghề nghiệp kể từ khi lập gia đình. Để tôn trọng gia đình, cô cho biết gần như không còn nhận vai diễn hay đóng phim nữa.

Thay vì xuất hiện trước ống kính, Midu chọn cách lùi về phía sau hậu trường. Cô dành thời gian nghiên cứu và tìm tòi những khâu sản xuất để tìm ra hướng đi phù hợp hơn với bản thân ở thời điểm hiện tại. Sự thay đổi này cho thấy nỗ lực của nữ diễn viên trong việc cân bằng giữa đam mê công việc và cuộc sống hôn nhân.

Hai mảnh ghép trái ngược nhưng bù trừ

Sau đám cưới vào tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Từ một người khá kín tiếng, Minh Đạt cũng dần cởi mở hơn khi xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Nữ diễn viên chia sẻ cả hai giống như những người bạn đời, luôn đồng hành và tôn trọng đối phương. Midu thừa nhận vợ chồng có những điểm khác biệt thú vị về thế mạnh: trong khi Minh Đạt giỏi tính toán và có tư duy logic thì cô lại thiên về nghệ thuật. Theo Midu, hai người như hai mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau.

Vì cùng là người hướng nội và có nhiều điểm tương đồng, Midu và Minh Đạt thường chọn cách dành thời gian ở nhà để trò chuyện, chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Với Midu, sự đồng điệu trong tính cách và khả năng bù đắp thiếu sót cho nhau chính là yếu tố then chốt trong hôn nhân.

Ít ai biết rằng, hành trình đến với nhau của cặp đôi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên du thuyền, sau đó là quá trình tìm hiểu và yêu thương trước khi chính thức về chung một nhà. Dù mỗi người có lịch trình riêng, cả hai vẫn duy trì sự đồng hành sát sao trong cuộc sống hằng ngày.