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Mỹ Tâm thay đồ liên tục trong liveshow See The Light 2 với 18 bộ trang phục khác nhau, biến hóa đa dạng từ phong cách Y2K năng động đến những thiết kế cổ điển quý phái cho 40 tiết mục biểu diễn.

Khi Y2K 'hồi sinh' trên sân khấu

Stylist Bin Nguyễn tiết lộ ngay từ khi lên ý tưởng, anh đã muốn tái hiện hình ảnh Mỹ Tâm của những năm 2000. Để hiện thực hóa điều này, anh phối crop top cùng chân váy da, boots đồng điệu, mũ thiết kế riêng và một loạt phụ kiện đậm chất Y2K. Sự kết hợp giữa họa tiết caro và các chi tiết kim loại trên nền đỏ chủ đạo tạo nên một tổng thể năng động, cực kỳ hợp với bản phối mới của ca khúc Yêu dại khờ.

Tuy nhiên, để dung hòa được nét hoài niệm của thập niên 2000 với hình ảnh hiện tại của ca sĩ, ekip đã phải chỉnh sửa nhiều lần. Với Bin Nguyễn, trong một concert quy mô như See The Light 2, mỗi bộ cánh không chỉ cần đẹp mà phải nằm trong mạch kể chuyện xuyên suốt của chương trình.

Những màn biến hóa theo mạch cảm xúc

Để kể câu chuyện về một người phụ nữ yêu hết mình qua chuỗi bài hát Dường như ta đã, Đúng cũng thành sai, Vì em quá yêu và Cây đàn sinh viên, stylist đã biến tấu bốn bộ trang phục dựa trên phom dáng chủ đạo. Đó là những chiếc crop top hai dây phủ lưới kim loại đính pha lê ánh bạc, phối cùng quần jeans cạp trễ ôm sát, tạo nên sự bùng nổ và trẻ trung.

Không dừng lại ở đó, Mỹ Tâm còn diện thiết kế lấy cảm hứng từ áo măng tô cổ điển nhưng được biến tấu lại để phù hợp với không gian sân khấu khi hát Chuyện để dành. Với bài hát Lạnh lùng do chính mình sáng tác, cô chọn mặc jumpsuit. Trong khi đó, tiết mục Sai lại là lúc ca sĩ xuất hiện trong chiếc áo dáng dài phom tuxedo.

Kỷ luật thép đằng sau những set đồ khoe dáng

Suốt hai tháng nước rút trước đêm diễn, giọng ca 8x tập nhảy ba tiếng và chỉ ăn khoai lang mỗi ngày để siết cân. Thành quả là trong các tiết mục Vì đâu và Giấc mơ muôn màu, Mỹ Tâm tự tin khoe vòng eo săn chắc với set đồ crop top cổ yếm phối chân váy ngắn cạp cao.

Một lựa chọn khác mang đậm chất streetwear là sự kết hợp giữa crop top cổ lọ sát nách và quần yếm ống rộng, giúp ca sĩ vừa trẻ trung vừa thoải mái di chuyển. Đặc biệt, trong bài Hẹn ước từ hư vô, cô mặc bộ jumpsuit xẻ ngực kết hợp cùng mũ cao bồi khi biểu diễn cùng vũ đoàn. Sau đó, cô tiếp tục khoác thêm một thiết kế bên ngoài bộ jumpsuit này để tạo hình ảnh mới cho các nhạc phẩm Tình em ngọn nến, Đôi cánh tình yêu và Nhé anh.

Sự khắt khe trong thiết kế đồ diễn

Một điểm nhấn đặc biệt là thiết kế lấy cảm hứng từ kimono của nhà mốt Hảo Tăng trong bài Ngày anh ra đi. Bộ trang phục sắc đỏ tím nổi bật với kỹ thuật đính kết thủ công, tay áo rộng và tà bất đối xứng, nhưng vẫn được tinh chỉnh gọn gàng để tôn lên hình thể của ca sĩ.

Bin Nguyễn nhấn mạnh rằng trang phục biểu diễn có tiêu chuẩn khắt khe và khác biệt hoàn toàn với đồ thảm đỏ. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, ekip phải tính toán chi ly độ linh hoạt cho các màn vũ đạo, đảm bảo sự thoải mái cho nghệ sĩ và đặc biệt là thời gian thay đồ phải cực nhanh giữa các tiết mục.