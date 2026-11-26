Giải trí

Sau hai lần hợp tác trên truyền hình, Lan Phương và Doãn Quốc Đam hiện đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh. Từng là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm từ người xem, giờ đây mỗi người đều đang theo đuổi những màu sắc nghệ thuật riêng biệt và gặt hái được những thành công nhất định.

Lan Phương lấn sân mảng phim kinh dị

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc tích cực đối với Lan Phương khi cô góp mặt trong bộ phim kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Tác phẩm này đã tạo được dấu ấn lớn tại phòng vé khi cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Dù không đảm nhận vai chính, nhưng sự xuất hiện của Lan Phương trong vai Sáy vẫn góp phần tạo nên điểm nhấn cho câu chuyện.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với thể loại kinh dị trong bộ phim Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 năm 2026. Trong phim này, cô vào vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan đóng. Đây cũng là lần đầu tiên Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đóng cặp vợ chồng trên màn ảnh. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống gia đình tưởng chừng bình yên nhưng bất ngờ đảo lộn khi con gái mắc căn bệnh kỳ lạ, từ đó kéo theo những bí mật về huyết thống và thế lực tâm linh.

Doãn Quốc Đam khẳng định vị thế tại phòng vé

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam cũng từng bước mở rộng dấu ấn của mình ở lĩnh vực điện ảnh. Sau Đào, Phở Và Piano, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng như Truy Tìm Long Diên Hương, Quỷ Nhập Tràng 2 và Trùm Sò. Việc tham gia vào những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng đã giúp anh ngày càng thu hút sự chú ý tại phòng vé Việt.

Sắp tới, Doãn Quốc Đam sẽ tiếp tục thử thách bản thân với bộ phim hành động Trên Con Đường Mới do Trần Bảo Sơn đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 1/1/2027. Bộ phim khai thác về thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến, những cuộc đối đầu và các mối quan hệ phức tạp. Đây là cơ hội để nam diễn viên thể hiện một màu sắc khác biệt, thoát ly khỏi những vai diễn truyền hình quen thuộc mà khán giả thường thấy.

Những kỷ niệm từ màn ảnh nhỏ

Nhìn lại trước đây, Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng tạo nên một cặp vợ chồng được đông đảo khán giả yêu thích qua bộ phim truyền hình Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trong phim, Lan Phương vào vai Hà - một người vợ hoạt bát, đôi khi nóng nảy nhưng giàu tình cảm, còn Doãn Quốc Đam hóa thân thành Thành - người chồng hiền lành, điềm đạm và luôn nhường nhịn vợ. Sự tung hứng tự nhiên cùng những màn đối đáp hài hước đã khiến cặp đôi Hà - Thành để lại nhiều thiện cảm trong lòng người xem.

Hai năm sau đó, cả hai tiếp tục tái hợp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, lần này họ không còn đóng vai vợ chồng mà đảm nhận hai nhân vật Linh và Đăng với một mối quan hệ tình cảm phức tạp. Sự thay đổi này cho thấy cả hai diễn viên đều không ngại làm mới hình ảnh sau những lần kết hợp thành công.

Từ cặp đôi Hà - Thành từng khiến khán giả thích thú, Lan Phương và Doãn Quốc Đam giờ đây đều có hướng đi riêng đáng ghi nhận. Một người gắn bó với phim kinh dị, người liên tục thử sức ở nhiều thể loại điện ảnh khác nhau. Dù không tiếp tục đóng chung, cả hai vẫn khiến công chúng mong đợi với những dự án mới và những dấu mốc riêng trong hành trình nghệ thuật.

Ai thích xem phim kinh dị hay phim hành động hơn, hay là hóng cả hai cùng tái hợp thêm lần nữa cho 'đã' nhỉ?