Giải trí

Đêm 24/11, chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam đã diễn ra thành công tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là sự kiện trọng tâm của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24/11/1946. Dù thời tiết Hà Nội se lạnh, gần 50.000 khán giả đã có mặt để thưởng thức đêm nhạc với những màn pháo hoa rực sáng kết hợp âm nhạc và hỏa thuật quy mô lớn. Trước khi bắt đầu, ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Nguyên Khang là một trong những nam MC nổi tiếng nhất showbiz Việt, quen thuộc qua các chương trình như Chuyên cơ số 6, Bước nhảy hoàn vũ, Bài hát hay nhất, Vì bạn xứng đáng trên VTV3 và show tự sản xuất The Khang Show. Trước đó, anh từng dẫn chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình vào năm 2025.

Chiến thuật dẫn dắt để xóa tan khoảng cách

Đồng hành cùng Á hậu Thụy Vân trong vai trò MC chính, Nguyên Khang đã khuấy động bầu không khí khi cùng hàng vạn khán giả hô vang khẩu hiệu “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Nam MC áp dụng hai lối dẫn hoàn toàn khác nhau tùy theo nội dung: nói chậm rãi, giàu hình ảnh ở các phần giới thiệu di sản và tăng cường giao lưu khi chuyển sang các tiết mục sôi động.

Nguyên Khang chia sẻ muốn giữ sự trang trọng của một chương trình cấp quốc gia nhưng không tạo khoảng cách với khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Theo anh, sự chân thành trong một câu nói hay khoảnh khắc kết nối đúng lúc sẽ có sức lay động lớn hơn là những điều quá lớn lao. Anh và Thụy Vân đã cùng chỉnh lời dẫn để sự phối hợp giữa một người miền Bắc và một người miền Nam trở nên ăn ý nhất.

Chuyện "đau đầu" về trang phục và kịch bản

Ít ai biết hậu trường chuẩn bị cho đêm nhạc có những thay đổi bất ngờ về trang phục. Ban đầu, ban tổ chức duyệt cho nam MC hai bộ đồ với hai phong cách khác nhau. Tuy nhiên, bộ áo dài Nguyên Khang mang từ TP.HCM ra Hà Nội lại không phù hợp, khiến anh phải đổi sang cổ phục. Ngoài ra, anh may thêm một bộ màu vàng để mặc lúc mở màn. Nhận thấy chương trình gồm ba chương, Nguyên Khang đã chủ động đề xuất với đạo diễn thêm một bộ áo dài màu xanh cho phần kết, nâng tổng số lên ba bộ.

Không chỉ trang phục, kịch bản cũng được chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo tiêu chí gọn, súc tích nhưng vẫn giàu cảm xúc. Các phần giao lưu với khán giả và màn hô đồng thanh trên khán đài cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì lượng khán giả đổ về quá đông, ê-kíp đã phải có mặt tại sân vận động từ sớm và trải qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đêm diễn chính thức.

Tâm thế khi đứng trước sân vận động

Với kinh nghiệm dẫn tại các sân vận động, Nguyên Khang cho biết mình phải thay đổi phong cách, trở nên mạnh mẽ và sôi nổi hơn so với hình ảnh thường thấy trên truyền hình. Anh bày tỏ sự hào hứng khi thấy di sản được kết nối với sáng tạo đương đại, giúp văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống động trong đời sống hiện nay.

Sau thành công của Muôn sắc Việt Nam, Nguyên Khang sẽ tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TP.HCM vào ngày 5/12 để kỷ niệm 20 năm làm nghề. Chốt lại là, dẫn trước 50.000 người mà vẫn chỉn chu từ bộ đồ đến lời dẫn thì đúng là đẳng cấp của một MC kỳ cựu rồi!