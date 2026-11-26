Điều gì sẽ xảy ra khi một buổi trình diễn thời trang và một buổi hòa nhạc trực tiếp cùng hòa làm một? Đó chính là MadWalk, sự kiện do MAD TV sáng lập tại Athens vào năm 2011. Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2026, chương trình đã chính thức trở lại với mùa tổ chức thứ 16.

Ý tưởng này vô cùng độc đáo: mỗi nhà thiết kế thời trang được bắt cặp với một nghệ sĩ âm nhạc. Trong khi bộ sưu tập sải bước trên sàn diễn, nghệ sĩ sẽ biểu diễn trực tiếp trên cùng một sân khấu vào đúng thời điểm đó. Từng màn kết hợp đều được dàn dựng riêng cho đêm diễn duy nhất này, với những bản phối mới, các bản mashup và cover mà bạn sẽ không thể nghe thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Hiện nay, MadWalk là đêm hội thời trang và âm nhạc lớn nhất của Hy Lạp: một nhà thi đấu cháy vé – nhà thi đấu trong nhà Tae Kwon Do tại Athens; một chương trình truyền hình đặc biệt phát sóng toàn quốc; cùng một buổi tuyển chọn người mẫu công khai thu hút hơn 3.500 hồ sơ đăng ký.

Chủ đề của năm nay là «We are all made of stars».

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là chiếc váy LEGO Daisy Dress: một thiết kế couture được tạo nên từ 12.000 mảnh ghép LEGO, với 790 bông hoa được đính hoàn toàn thủ công từng bông một. Được sáng tạo bởi nhà thiết kế Nora Sarman cùng Chuyên gia Chứng nhận của LEGO Balázs Doczy, bộ trang phục đã được trình diễn độc quyền tại Hy Lạp trong khuôn khổ MadWalk, do người dẫn chương trình của đêm tiệc là Vicky Kaya khoác lên mình.

Nét quyến rũ đậm chất Old Hollywood xuất hiện cùng bản mashup trực tiếp các ca khúc của Beyoncé: nữ ca sĩ LILA đã kết hợp âm nhạc của Beyoncé với ca khúc «Prisencolinensinainciusol» của Adriano Celentano để tôn vinh bộ sưu tập ngập tràn tua rua, lông vũ và hoa hồng organza của Celia Kritharioti.

Màn kết màn thuộc về ngôi sao Eurovision Eleni Foureira, trước khi toàn bộ nhà thi đấu chìm trong cơn mưa pháo giấy rực rỡ.

MadWalk. Nơi thời trang hội ngộ cùng âm nhạc.