Giải trí

Trong tập phát sóng ngày 25 tháng 11 trên VTV9 của chương trình Kính đa chiều, ca sĩ Đoan Trang đã cùng host Phương Uyên mổ xẻ về chiếc tai nghe kiểm âm (in-ear monitor) – một vật bất ly thân của nhiều nghệ sĩ hiện nay. Dù công nhận những lợi ích mà công nghệ mang lại, nữ ca sĩ không ngần ngại kể về những cú 'fail' âm thanh khiến cô từng phải tháo phăng tai nghe ngay khi đang diễn.

Trong cuộc trò chuyện, Đoan Trang nhìn lại hành trình từ thời kỳ những thiết bị biểu diễn còn rất cơ bản. Ngày đó, các ca sĩ thường dùng micro có dây và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống loa monitor đặt trên sân khấu để nghe giọng hát của mình.

Từ loa monitor đến chiếc loa thu nhỏ trong tai

Theo thời gian, công nghệ nâng cấp kéo theo sự thay đổi về thiết bị: từ micro có dây sang không dây, từ cảnh trí thủ công sang màn hình LED hiện đại. Tai nghe in-ear xuất hiện như một bước tiến mới, được Đoan Trang ví như một chiếc loa monitor thu nhỏ đặt trực tiếp vào tai. Thiết bị này giúp người hát nghe rõ giọng mình và kiểm soát âm thanh tốt hơn nhiều so với cách làm cũ.

Đáng chú ý, Đoan Trang tiết lộ hai công dụng đặc biệt của in-ear mà ít người để ý. Đầu tiên, nó không chỉ để nghe nhạc hay giọng hát mà còn là công cụ liên lạc giữa nghệ sĩ và ê-kíp. Với những show quy mô lớn có hàng trăm nhân sự, tai nghe đóng vai trò như một thiết bị liên lạc, giúp ca sĩ nhận chỉ dẫn từ đạo diễn một cách kín đáo. Ví dụ, đạo diễn có thể nhắc nghệ sĩ di chuyển sang trái, sang phải hoặc báo hiệu chuẩn bị cho phần tiếp theo mà khán giả không hề hay biết.

Công dụng thứ hai là giúp ca sĩ nghe rõ giọng hát của chính mình để điều chỉnh cao độ và kiểm soát phần trình diễn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng. Đoan Trang cho biết nếu hệ thống âm thanh không được tinh chỉnh tốt, chiếc tai nghe hiện đại này có thể gây khó chịu bằng những tiếng rè, tiếng hú hoặc tình trạng mất cân bằng âm lượng giữa giọng hát và nhạc nền.

Khi công nghệ 'phản chủ' và nỗi nhớ kiểu truyền thống

Chia sẻ về những sự cố thực tế, Đoan Trang thừa nhận đã gặp không ít tình huống bất tiện. Có những lúc âm thanh truyền vào tai không đạt chất lượng hoặc giọng hát bị đẩy lên quá lớn so với nhạc nền, buộc cô phải tháo tai nghe để cảm nhận âm thanh trực tiếp từ hệ thống loa ngoài.

Thú thật, Đoan Trang thấy mình là người khá truyền thống trong cách biểu diễn. Vì trưởng thành từ thời kỳ dùng micro và loa sân khấu, cô vẫn yêu cảm giác được hát và nghe âm thanh trực tiếp trong không gian biểu diễn. Theo nữ ca sĩ, chỉ cần hệ thống loa được bố trí hợp lý và đảm bảo chất lượng, nghệ sĩ hoàn toàn có thể trình diễn tốt mà không cần phụ thuộc vào tai nghe kiểm âm.

Một vấn đề nan giải khác mà Đoan Trang đề cập là hiện tượng âm thanh bị trễ (delay) trên những sân khấu lớn. Khi tín hiệu từ tai nghe, micro và nhạc nền không đồng bộ, dù chỉ là một độ trễ nhỏ cũng gây khó khăn lớn cho ca sĩ khi hát live. Chính vì những rủi ro này, cô nhấn mạnh việc tổng duyệt và phối hợp kỹ lưỡng giữa nghệ sĩ với đội ngũ kỹ thuật âm thanh là cực kỳ quan trọng.

Kết thúc buổi trò chuyện, host Phương Uyên cũng đồng tình rằng tai nghe in-ear không phải là thiết bị vạn năng. Để có một màn trình diễn trọn vẹn, công nghệ chỉ là hỗ trợ; điều cốt lõi vẫn nằm ở kỹ năng, kinh nghiệm, sự tập luyện nghiêm túc và cảm xúc chân thành mà người nghệ sĩ dành cho khán giả.

Nghe thì hiện đại đấy, nhưng đúng là không gì bằng cảm giác 'real' từ loa ngoài, nhỉ?