Trần Huy Anh và hành trình từ quản lý âm nhạc đến màn ảnh

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Trần Huy Anh sinh năm 1989, lớn lên tại Nha Trang (Khánh Hòa). Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành Quản lý âm nhạc, ra trường tiếp tục học Trường Sân khấu Điện ảnh và tham gia sân khấu kịch.

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi anh có vai diễn điện ảnh đầu tay với nhân vật Cuội trong phim Hot boy nổi loạn 2. Tiếp đó, anh ghi dấu ấn với vai Tấn Lộc trong phim truyền hình Mẹ ác ma, cha thiên sứ (2021) đóng cùng Minh Hằng.

Đến năm 2024, Trần Huy Anh tái hợp với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong phim Cô dâu hào môn. Năm 2026, anh đảm nhận vai Pháo trong phim điện ảnh Ngày con còn mẹ.

Đúng là kiểu 'quay xe' cực gắt từ quản lý âm nhạc sang diễn viên, nhưng nhìn bảng thành tích phim ảnh thì thấy quyết định này quá đúng đắn luôn. Các bạn thấy sao về sự chuyển mình này?