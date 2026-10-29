Pi Tiên hóa thân thành 'con ma' Halloween vừa cute vừa cháy

Giải trí

Thay vì chạy theo lối mòn ma mị hay kinh dị thường thấy mỗi mùa Halloween, Pi Tiên chọn cho mình một hướng đi khác biệt: trở thành một 'con ma' nhí nhảnh, đáng yêu nhưng vẫn cực kỳ gợi cảm. Màn hóa thân này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn.

Điểm nhấn của bộ ảnh là chiếc váy dài tay màu trắng ôm sát, tôn trọn vóc dáng đồng hồ cát và vòng eo con kiến của cô nàng. Để tăng thêm độ 'cưng', Pi Tiên kết hợp cùng chiếc trùm đầu vải trắng phong cách hoạt họa với đôi mắt đen ngơ ngác và hai đốm má hồng.

Sự đối lập giữa vẻ ngây thơ của chiếc mặt nạ và đường cong bùng nổ đã tạo ra một sức hút thị giác cực mạnh. Bộ ảnh được chụp trong căn phòng tràn ngập ánh đèn LED hồng tím huyền ảo, nơi Pi Tiên tự tin thể hiện nhiều góc độ từ ngồi bên bàn máy tính đến những kiểu tạo dáng khoe vòng một đầy đặn.

Không cần phụ kiện cầu kỳ hay trang điểm phức tạp, sự sáng tạo trong cách phối đồ của cô nàng đã thu về hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đúng là không cần hù dọa mà vẫn khiến dân tình 'đứng hình' vì quá cuốn!

Anh em thấy style 'ma cute' này thế nào, có đủ sức gây sốt trong mùa Halloween năm nay không?