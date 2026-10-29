Phúc Tiệp và hành trình 25 năm từ 'gà chọi' của thầy đến quý ông thính phòng

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Đúng ngày 6/12/2026, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow mang tên The Gentleman (Quý ông) tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà là cột mốc đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát, đồng thời là liveshow lớn nhất trong sự nghiệp của nam giọng ca Baritone này. Đêm diễn có sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc, cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, NSND Quang Thọ và các học trò do ông dìu dắt cũng sẽ xuất hiện trong chương trình.

Việc đặt tên show là The Gentleman không phải để tạo hình ảnh gây ấn tượng với khán giả, mà bởi tinh thần quý ông tương đồng với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà Phúc Tiệp theo đuổi. Với anh, nghệ thuật thính phòng là một cuộc chạy marathon bền bỉ. Nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể định hình phong cách và thành công sau 5-10 năm, thì với nghệ sĩ thính phòng, mốc 20 năm mới chỉ là khởi đầu. Anh ví 20 năm đầu như giai đoạn đi khai phá, sau đó mới đến lúc trồng cây hái quả. Hiện tại, Phúc Tiệp đã bước vào thời kỳ tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc.

Nhắc đến sự trưởng thành của mình, không thể không nhắc đến NSND Quang Thọ. Đối với Phúc Tiệp, đây không chỉ là người thầy mà còn là thần tượng mà anh ngưỡng mộ từ trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Ngay từ trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã yêu thích phong thái và giọng hát của ông. Khi chính thức trở thành học trò, Phúc Tiệp cảm thấy ước mơ gặp gỡ thần tượng trở thành hiện thực và con đường học tập trở nên thuận lợi hơn. Anh được xem là sinh viên có nhiều nét tương đồng với thầy từ giọng hát, phong cách biểu diễn đến tính cách.

Điều đặc biệt trong tình thầy trò này chính là sự chăm sóc chu đáo vượt ra ngoài những bài học thanh nhạc. Phúc Tiệp kể rằng mỗi khi chuẩn bị đi thi, anh thường được NSND Quang Thọ gọi đến nhà để chăm sóc như con cái trong gia đình. Sự chăm sóc này được anh ví như cách nuôi một chú "gà chọi" trước khi ra trận. Cụ thể, người thầy tự tay hầm gà cho anh ăn, bắt ăn uống điều độ và đảm bảo học trò ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt nhất cho việc tập luyện và thi đấu. Chính những kỷ niệm giản dị này là lý do khiến NSND Quang Thọ trở thành khách mời đầu tiên mà Phúc Tiệp muốn mời tham gia liveshow The Gentleman để tri ân.

Nhìn lại sự nghiệp, có thể thấy Phúc Tiệp cực kỳ kiên trì với dòng nhạc thính phòng. Năm 2003, anh từng tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc (tiền thân của Sao Mai) nhưng sớm dừng chân. Đến năm 2007, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ Trung ương, anh trở lại Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng.

Trong suốt quá trình hoạt động, dù có những ý kiến khuyên nên điều chỉnh cách thể hiện để hợp thị hiếu, Phúc Tiệp vẫn giữ vững quan điểm bảo toàn đặc trưng của nhạc thính phòng. Anh cho rằng dù có sự giao thoa giữa các thể loại để tiếp cận khán giả mới, nhưng nghệ sĩ không được thay đổi đến mức đánh mất bản sắc. Việc thử sức với nhiều thể loại khác từng khiến anh cảm thấy không còn tự nhiên khi đi quá xa sở trường. Hiện nay, bên cạnh việc biểu diễn, từ tháng 9/2008, anh còn tham gia giảng dạy tại khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đúng là một tình thầy trò quá đáng yêu, ai mà chẳng ước có một người thầy vừa dạy chuyên môn vừa hầm gà tẩm bổ cho mình như thế này nhỉ?