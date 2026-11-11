Đạo diễn 2k2 gây sốt với Bò Sữa Bay: Khi 'giao diện' không khớp với trình độ

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Nguyễn Phạm Thành Đạt đang trở thành tâm điểm chú ý của cả khán giả lẫn giới làm nghề sau khi ra mắt bộ phim Bò Sữa Bay. Sự tò mò đổ dồn vào nam đạo diễn trẻ này không chỉ vì tác phẩm mà còn vì cuộc tranh luận về năm sinh của anh. Trong khi một số nguồn tin cho rằng anh sinh năm 1998, thì cư dân mạng và biên kịch Nhung Khìn khẳng định Thành Đạt sinh năm 2002, tức là mới 24 tuổi.

Độ tuổi này là quá trẻ để có thể hoàn thành và đưa một bộ phim điện ảnh phát hành thương mại ra rạp. Ngay cả diễn viên Võ Điền Gia Huy khi quảng bá phim cũng thừa nhận ban đầu rất bất ngờ vì tuổi thật không khớp với giao diện của Thành Đạt, nhưng anh hoàn toàn nể phục tư duy của nam đạo diễn và phủ nhận mọi thông tin cho rằng Đạt sinh năm 1997, 1998, 1999 hay 2000.

Những cột mốc sớm của đạo diễn trẻ

Thực tế, sự thành công hiện tại không đến từ may mắn mà là kết quả của một hành trình thử nghiệm nghiêm túc. Thành Đạt từng tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngay từ thời sinh viên, anh đã chọn cho mình lối kể chuyện khác biệt và không ngại thử nghiệm qua các dự án phim ngắn.

Dấu ấn đậm nét nhất là bộ phim Khu Rừng Của Páo, tác phẩm đã giành giải Nhất cuộc thi Việt Nam Của Tôi do Netflix phát động năm 2022. Không dừng lại ở đó, phim còn đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022 và lọt Top 20 CILECT - bảng xếp hạng phim sinh viên tiêu biểu toàn cầu. Anh cũng từng ghi tên mình vào Top 5 dự án xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn CJ với tác phẩm Tàn Sữa.

Đặc biệt, dự án phim tốt nghiệp Đàn Cá Gỗ đã tạo nên một hiện tượng hiếm hoi khi không chỉ giành giải Cánh Diều Vàng mà còn bước ra khỏi phạm vi liên hoan phim để phát hành thương mại. Bộ phim ngắn này đạt doanh thu khoảng 4,4 tỷ đồng, chứng minh khả năng tiếp cận khán giả đại chúng của Đạt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bò Sữa Bay: Khi sự kỳ quặc lên ngôi

Với phim dài đầu tay Bò Sữa Bay, Thành Đạt tiếp tục tinh thần thử nghiệm khi đưa khán giả về nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990. Cốt truyện xoay quanh một loại sữa có khả năng trẻ hóa và chữa lành. Từ ý tưởng đánh cắp công thức sữa của nhóm anh em Trâu, phim mở rộng thành câu chuyện về tham vọng, tiền bạc và tình yêu.

Đây là một thế giới điện ảnh siêu thực và kỳ quặc, pha trộn giữa chính kịch, tội phạm, lãng mạn và giả tưởng, khiến phim không thể xếp vào một thể loại duy nhất. Trước khi ra rạp, dự án này đã giành giải Best Genre Project tại Vườn ươm Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025.

Giới chuyên môn nói gì về 'tân binh' 2k2?

Cách làm phim của Thành Đạt nhận được cơn mưa lời khen từ những tên tuổi gạo cội. Đạo diễn Charlie Nguyễn, người từng chấm điểm cao nhất cho dự án tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, cho biết bản phim hoàn thiện vượt xa kỳ vọng. Ông nhận xét phim rất khó làm nhưng Đạt đã làm tốt, tạo ra những khoảnh khắc xem "rất sướng" và đặc biệt đánh giá cao phong cách quay phim, diễn xuất.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì gọi Bò Sữa Bay là "best Vietnamese stylized film", khẳng định đây là bộ phim có phong cách nghệ thuật đặc trưng, đề cao dấu ấn cá nhân thay vì mô phỏng hiện thực. Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ khen ngợi kịch bản mới mẻ, đầy sức sống và là một trải nghiệm điện ảnh độc đáo.

Sự ngỡ ngàng còn đến từ NSND Lý Thái Dũng. Khi chia sẻ poster phim, vị nhà quay phim kỳ cựu này không giấu nổi sự thích thú trước tài năng của đạo diễn 2k2 với câu cảm thán: "Con cháu chúng ta giỏi thật". Biên kịch Nhung Khìn cũng nhấn mạnh rằng năm sinh chỉ là con số, nhưng những gì Đạt làm được là một cột mốc cho lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Dù vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện về nhịp kể hay kịch bản do không đi theo công thức quen thuộc, nhưng Bò Sữa Bay đã thành công trong việc khiến giới chuyên môn phải bàn luận. Một tân binh vừa tốt nghiệp mà đã dám chơi lớn và tạo ra dấu ấn riêng thế này thì đúng là không đùa được.