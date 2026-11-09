Phương Oanh tiết lộ lịch trình 6h30 sáng và cuộc chiến khủng hoảng tuổi lên 2 của cặp song sinh

Giải trí

Quên chuyện ngủ nướng đi, vì với Phương Oanh hiện tại, 6h30 sáng là giờ 'điểm danh'. Nữ diễn viên chia sẻ rằng từ ngày làm mẹ và lấn sân sang kinh doanh, khái niệm ngủ nướng hoàn toàn biến mất khỏi từ điển của cô. Mỗi ngày, cô bắt đầu buổi sáng bằng việc đưa hai con đến trường, sau đó mới quay trở về để xử lý các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Thú thật là nhìn vào lịch trình này thì đúng là 'áp lực' thật sự. Phương Oanh thừa nhận thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi làm mẹ là phải bỏ hết các thói quen cá nhân để cân chỉnh lại thời gian, ưu tiên tối đa cho việc chăm sóc con cái. Dù tất bật giữa nhiều vai trò, nhưng chính những nhóc tỳ lại là động lực khiến cô nỗ lực nhiều hơn trong công việc.

Khi 'mẹ bỉm' vào bếp và làm content

Không chỉ đóng phim, Phương Oanh hiện còn phát triển kinh doanh, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và thực hiện các vlog ẩm thực. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu thì buổi chiều muộn vẫn là khoảng thời gian cô dành trọn cho hai con hoặc gian bếp nhỏ. Có những ngày vừa đi làm về là cô lăn ngay vào bếp nấu nướng, trong khi các con cứ quanh quẩn bên cạnh.

Với Phương Oanh, việc nhìn các con nô đùa, chơi trò làm bếp hay hào hứng ăn những món mẹ nấu là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, giúp lòng cô dịu lại sau một ngày làm việc. Thậm chí, vì các con đang trong giai đoạn tò mò, khám phá mọi thứ nên cô thường xuyên đưa con theo cùng trong những điều kiện phù hợp. Cảm giác vừa làm việc vừa nhìn thấy con bên cạnh khiến nữ diễn viên thấy hứng khởi hơn, và mỗi khi được nghỉ, cô chỉ cần chạy ra ôm con một chút là như được tiếp thêm năng lượng.

Chuyện về cặp song sinh và 'cuộc chiến' tuổi lên 2

Cặp song sinh của Phương Oanh chào đời vào tháng 5/2024. Từ những em bé nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay mẹ, giờ đây hai nhóc tỳ đã bước sang tuổi lên 2, ngày càng cứng cáp và bắt đầu lộ rõ cá tính riêng biệt.

Theo chia sẻ của mẹ, cậu con trai là một cậu bé hiếu động, đôi khi khá bướng bỉnh nhưng lại rất biết nhường nhịn và bảo vệ em gái. Ngược lại, bé gái lại điềm đạm hơn, đặc biệt là cực kỳ quấn mẹ và thường xuyên 'theo đuôi' cô vào bếp. Chính sự đối lập thú vị này khiến Phương Oanh cảm thấy thích thú khi quan sát hành trình lớn lên của hai con.

Tuy nhiên, làm mẹ không chỉ có màu hồng. Phương Oanh cũng từng chia sẻ về việc hai bé xuất hiện những biểu hiện của khủng hoảng tuổi lên 2 như thích thể hiện ý kiến riêng, hay hờn dỗi hoặc ăn vạ. Thay vì chọn cách căng thẳng, cô chọn sự kiên nhẫn để giải thích và hướng dẫn con. Nữ diễn viên nhấn mạnh mình chú trọng việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con trong quá trình phát triển cảm xúc.

Từ màn ảnh đến đời thực

Trước khi trở thành bà mẹ bỉm bận rộn, Phương Oanh vốn đã quá quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt qua những vai diễn đa dạng. Cô từng để lại dấu ấn đậm nét với những nhân vật từ cá tính, gai góc đến những người phụ nữ đầy sóng gió trong các bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Lặng Yên Dưới Vực Sâu hay Hương Vị Tình Thân. Lần gần nhất cô trở lại màn ảnh nhỏ là vào năm 2025 thông qua bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.