Khánh Thi và Phan Hiển: Khi tài sản lớn nhất không nằm ở vật chất

Giải trí

Khánh Thi là đại kiện tướng dancesport của Việt Nam kiêm biên đạo các chương trình múa. Từng gặt hái nhiều thành công cùng bạn nhảy cũ là Chí Anh, cô sau đó đã kết hợp với Phan Hiển để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp khiêu vũ thể thao.

Từ những bước chân tiên phong đến vị thế huấn luyện viên

Khánh Thi bắt đầu sự nghiệp từ một thủ khoa trường múa và từng hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Sau khoảng năm năm học tập tại Pháp và một số nước châu Âu cùng Chí Anh, cô trở về Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp. Năm 2005, cặp đôi này trở thành một trong những vận động viên đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế tại SEA Games. Từ năm 2005 đến 2009, họ liên tục giành chức vô địch toàn năng quốc gia, lọt top 10 giải vô địch châu Á và đứng vị trí thứ tư tại SEA Games 24, tạo nên dấu mốc quan trọng khi dancesport còn khá mới mẻ với công chúng.

Đến năm 2011, Khánh Thi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Từ năm 2017, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển dancesport quốc gia, trực tiếp dẫn dắt các vận động viên. Năm 2022, cô tổ chức cuộc thi Vô địch Thế giới mở rộng Đông Nam Á tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội giao lưu cho các vận động viên trong khu vực. Đặc biệt, Khánh Thi là trọng tài quốc tế đầu tiên của Việt Nam sở hữu chứng chỉ WDSF PD từ Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới. Với những cống hiến bền bỉ, cô đã ba lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2009, 2022 và 2026.

Phan Hiển và hành trình chinh phục bảng vàng thế giới

Năm 2009, khi kết hợp cùng Khánh Thi, Phan Hiển đã gây tiếng vang với hai Huy chương Vàng tại Asian Indoor Games, giúp anh trở thành kiện tướng dancesport khi mới 16 tuổi. Tại SEA Games 30 năm 2019, anh giành Huy chương Vàng nội dung Latin Jive. Đến SEA Games 31 năm 2022, Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương tiếp tục lập kỳ tích với ba Huy chương Vàng ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive.

Không dừng lại ở khu vực, năm 2024, Phan Hiển và Thu Hương lọt top 10 World Open Latin, đưa họ trở thành cặp vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt vị trí thứ 41 trên bảng xếp hạng thế giới thời điểm đó. Đỉnh điểm là năm 2025, bộ đôi này đã làm nên lịch sử khi giành huy chương đồng tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới tổ chức tại Mỹ. Bên cạnh thi đấu, Phan Hiển còn tích cực quảng bá bộ môn này thông qua các chương trình truyền hình và sự kiện giải trí.

Chuyện tình vượt qua định kiến và sự đồng hành tuyệt đối

Mối quan hệ giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng là tâm điểm bàn tán của dư luận bởi khoảng cách 11 tuổi và xuất phát điểm là cô trò. Cả hai từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, áp lực từ sự chênh lệch tuổi tác và những hoài nghi từ công chúng. Tuy nhiên, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau, xây dựng tổ ấm và tổ chức đám cưới vào năm 2022 sau nhiều năm gắn bó và có hai con chung. Đến tháng 9/2023, gia đình họ đón thêm thành viên mới.

Trong cuộc hôn nhân này, Khánh Thi không chỉ là vợ mà còn là cộng sự chuyên môn. Cô lên kế hoạch tập luyện, tìm kiếm huấn luyện viên quốc tế và theo sát chồng trong các chuyến thi đấu nước ngoài, thậm chí đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò từ huấn luyện đến hậu cần. Ngược lại, Phan Hiển luôn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà xã.

Với cặp đôi, tài sản lớn nhất chính là hành trình mang vinh quang về cho thể thao nước nhà thông qua mỗi tấm huy chương và cột mốc quốc tế. Trên hết, đó là tình yêu và sự thấu hiểu, cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn nhất để vừa là bạn đời, vừa là cộng sự trên con đường đam mê.