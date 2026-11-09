Hồng Nhung chia sẻ về thay đổi lớn nhất sau biến cố ung thư

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Sau những trải nghiệm khó khăn với căn bệnh ung thư, diva Hồng Nhung cho biết thay đổi lớn nhất trong chị chính là cách đối diện với nỗi buồn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng khi nỗi buồn chìm sâu và đôi lúc vượt quá tầm kiểm soát, thì sau khi vượt qua được, chị lại càng biết nâng niu những niềm vui nhận được trong cuộc sống. Sau những trải nghiệm ấy, chị hiểu rõ hơn điều gì thực sự quan trọng đối với mình.

Đối với Hồng Nhung, hạnh phúc vô bờ bến hiện tại đơn giản là mỗi ngày được sống, ở bên các con, gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ và được hát cho khán giả nghe. Để tự chữa lành cả về cơ thể lẫn tinh thần trong những ngày tháng khó khăn, âm nhạc chính là cứu cánh hàng đầu và là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất.

Tỏa sáng tại Lễ hội Nhạc Jazz Vietnam 2026

Hồng Nhung vừa đảm nhận vai trò ca sĩ khách mời đặc biệt tại Lễ hội Nhạc Jazz Vietnam 2026. Xuất hiện trên sân khấu, chị tự tin khoe giọng hát và tung tẩy theo những giai điệu, ca từ đã gắn bó với mình suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, nữ ca sĩ còn khiến khán giả bật cười bởi sự duyên dáng và những câu nói bông đùa trong lúc giao lưu sau mỗi tiết mục.

Trong chương trình, Hồng Nhung trình diễn tổng cộng 8 tiết mục, tập trung vào những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Ru ta ngậm ngùi, Như cánh vạc bay, Nhớ mùa thu Hà Nội, Bống bồng ơi, Ở trọ… Chị kết hợp cùng người bạn thân là Nguyên Lê - một gương mặt tiêu biểu của dòng Jazz đương đại Việt Nam.

Với Hồng Nhung, lễ hội lần này giống như một cuộc đối thoại giữa các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các nghệ sĩ đã gặp gỡ tại TPHCM để tập luyện trước khi cùng lên Đà Lạt biểu diễn với tâm thế háo hức và rộn ràng. Nữ ca sĩ ví đêm diễn như một viên thuốc bổ và là nguồn động viên tốt nhất để chị vượt qua khó khăn, cho thấy mong muốn được cống hiến không ngừng của mình.

Nhịp cầu kết nối thế hệ qua âm nhạc

Một điều khiến Hồng Nhung cảm thấy vui là việc chứng kiến các khán giả Gen Z ngày nay tìm đến nhạc Jazz như một không gian để thư giãn và tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn. Chị kỳ vọng chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, nơi tinh thần ngẫu hứng của Jazz gặp gỡ những triết lý trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn.

Thời gian qua, nữ ca sĩ tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật và biểu diễn. Ở bất cứ sân khấu hay sự kiện nào, chị đều giữ tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Quy mô và dàn nghệ sĩ của lễ hội

Lễ hội Nhạc Jazz Vietnam 2026 do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong nước như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Đức Trí, cùng các ca sĩ Lân Nhã, Bùi Lan Hương, Bình An. Đêm khai mạc có sự góp mặt của Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Mỹ), nhóm JKC (Hàn Quốc), cùng diva Hà Trần, Yellow Star Bigband và ban nhạc Hoài Sa. Sang đêm thứ hai, các gương mặt trẻ hơn như Yellow Star Bigband, JKC, Song Như & Cá Trê, Dadada Band đã trình diễn.

Các tiết mục tại lễ hội rất đa dạng, trải dài từ Jazz truyền thống, Jazz hiện đại đến funk, soul, pop và cả âm nhạc dân gian Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này không chỉ là nơi giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế mà còn góp phần đưa âm nhạc hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống đô thị.