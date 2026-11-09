Ninh Dương Lan Ngọc bị Diệu Nhi 'cưỡng hôn' ngay trên Running Man Vietnam

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Trong tập phát sóng gần đây của Running Man Vietnam, màn đối đầu giữa Ninh Dương Lan Ngọc và khách mời Diệu Nhi đã tạo nên một tình huống cười ra nước mắt. Khi cả hai đang giằng co quyết liệt để xé bảng tên, Diệu Nhi bất ngờ áp sát và trao cho Lan Ngọc một nụ hôn.

Chiêu 'tấn công' không ai lường trước này khiến Lan Ngọc mất tập trung hoàn toàn, trong khi Anh Tú Atus và Trấn Thành cũng không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Tận dụng ngay khoảnh khắc đối thủ bị phân tâm, Diệu Nhi nhanh chóng xé bảng tên của Lan Ngọc để giành chiến thắng.

Sau khi nhận ra mình 'bay màu' vì bị đánh lạc hướng, Lan Ngọc chỉ biết bất lực thốt lên: "Sao có chồng ở đây mà hôn người ta, dê quá vậy trời".

Thực ra, đây là minh chứng cho sự thân thiết của hai nữ diễn viên, trái ngược hẳn với những lời đồn đoán rằng họ không thoải mái với nhau. Trước đó, tại concert Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chính Lan Ngọc cũng từng chủ động hôn Diệu Nhi trên sân khấu.

Với tính cách hoạt bát và không ngại vận động, Lan Ngọc tiếp tục là tâm điểm thu hút khán giả của chương trình nhờ những phản ứng duyên dáng và lầy lội.

Đúng là trong cuộc chiến này, 'vũ khí' lợi hại nhất không phải là sức mạnh mà là một nụ hôn bất ngờ!