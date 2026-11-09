Giải Mai Vàng 2026: 27.000 lượt đề cử nhưng nhiều sao lớn bị 'bay màu'

Giải trí

Vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 vừa ghi nhận con số ấn tượng với 27.000 lượt phiếu đề cử sau một tháng phát động. Sự kiện này do Cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, không phải cứ nổi tiếng là đủ điều kiện xét duyệt. Ban tổ chức cho biết: chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ 25-11-2025 đến 24-11-2026. Những sản phẩm ra mắt trước thời điểm này mà không còn công diễn, biểu diễn hoặc trình chiếu sẽ không đủ điều kiện xét duyệt. Chính vì vậy, một loạt gương mặt đình đám như Hòa Minzy - nữ ca sĩ từng vô địch Star Academy Vietnam mùa đầu tiên, cùng Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, Tóc Tiên và Phùng Khánh Linh đều không đủ điều kiện xét duyệt ở hạng mục Nữ ca sĩ.

Cuộc chiến âm nhạc đầy kịch tính

Ở hạng mục Nữ ca sĩ, khi dàn sao kể trên bị loại, đội hình hợp lệ hiện tại gồm Hoàng Thùy Linh với ca khúc Thầy dùi, Thiều Bảo Trâm với Tạnh mưa và Kiều Anh với Lá ngọc cành vàng. Đáng nói là Jun Phạm cũng phải rời cuộc đua vì bài hát Nhẹ tựa khói sương đã từng tranh giải tại Mai Vàng 31, không thể 'xài lại' cho lần này.

Với hạng mục MV được yêu thích nhất, Tăng Phúc đang tạm dẫn đầu nhờ Sài Gòn ai đó nói chia tay. Theo sau là Rồi sẽ qua của Jun Phạm, Lý giải của Hoàng Dũng và I love you của Bùi Công Nam. Trong khi đó, Jack 97 đứng vị trí thứ 5 với MV Tam Thái Tử và hạng 9 với Nếu phải giữ cho em.

Bùi Công Nam dẫn đầu hạng mục Bài hát được yêu thích nhất với I love you. Top 5 ở hạng mục này còn có Đại khải hoàn của The Flob, Nhức tiềm thức của Hà An Huy, Tiếng ru cội nguồn của Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn và Lý giải của Hoàng Dũng. Jack 97 cũng gây chú ý khi chiếm tới ba vị trí trong top 10 với Lưu niên (hạng 7), Tam thái tử (hạng 9) và Người dưng (hạng 10).

Những bất ngờ từ tân binh và truyền hình

Điểm sáng năm nay là sự xuất hiện của những gương mặt mới. Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, Sơn.K - tân binh sinh năm 2005 vừa sáng tác vừa sản xuất âm nhạc được ban tổ chức ghi nhận sự bứt phá. Trong khi đó, nhóm nhạc Uprize mới thành lập đầu năm 2026 hiện đang tạm dẫn đầu hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất, theo sau là Da LAB, Nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob.

Xét về nội dung số và chương trình truyền hình, top 5 đề cử tạm thời bao gồm Quán nhà ha ha, Anh trai vượt ngàn chông gai (mùa 2026), Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ và Ca sĩ mặt nạ Việt Nam. Với hạng mục MC được yêu thích nhất, ba cái tên đang nhận được nhiều đề cử nhất là Trấn Thành, Ngô Kiến Huy và Trần Ngọc.

Phim ảnh và sân khấu gọi tên những tác phẩm nào?

Ở mảng điện ảnh, ba bộ phim đang dẫn đầu top 3 là Trại buôn người, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Thỏ Ơi!!. Với phim truyền hình, bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay đang tạm chiếm ngôi đầu, theo sau là Không giới hạn, Nợ đời vay trả và Tận hiến.

Lĩnh vực sân khấu cũng sôi động với nhiều vở diễn được đề cử như Áo xưa dù nhàu của Sân khấu Trăng, Cuốn truyện bị đốt của Kịch Hồng Vân, Hẹn nhau ở cuối con đường của Hoàng Thái Thanh và Cô giáo Duyên của Kịch đoàn Thành Lộc.

Theo lịch trình, vòng đề cử sẽ kéo dài từ ngày 8-10 đến 25-11-2026. Sau đó, khán giả sẽ bước vào vòng bầu chọn từ ngày 4-12-2026 đến hết ngày 7-1-2027. Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 32 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 14-1-2027 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Luật chơi gắt thế này thì mới biết ai thực sự 'chăm' ra sản phẩm mới, đúng không cả nhà?