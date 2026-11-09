Đông Nhi và Ông Cao Thắng kỷ niệm 7 năm ngày cưới cực ngọt

Giải trí

Ngày 9/11, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đồng loạt đăng tải bộ ảnh mới với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau để đánh dấu kỷ niệm 7 năm ngày hai người chính thức về chung một nhà. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ xôn xao vì độ ngọt ngào của cặp đôi sau nhiều năm kết hôn.

Trong loạt ảnh mới, Đông Nhi gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà và rạng rỡ. Nụ cười tươi cùng ánh mắt ngọt ngào của nữ ca sĩ khiến nhiều người nhận xét cô đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong khi đó, Ông Cao Thắng vẫn giữ phong thái điềm đạm và không quên dành cho bà xã những cử chỉ tình cảm. Nam doanh nhân còn gửi kèm lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "7 Years since we said 'I Do'" (Đã 7 năm kể từ ngày chúng ta chính thức nói đồng ý).

Đám cưới chục tỷ gây bão showbiz Việt

Nhìn lại ngày 9/11/2019, đây được xem là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của showbiz Việt khi Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc. Sau 10 năm đồng hành bên nhau, cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp trong khung cảnh biển trời lãng mạn.

Để ngày trọng đại diễn ra trọn vẹn, hai nghệ sĩ đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho hơn 500 khách mời. Cả hai thu xếp phương tiện di chuyển bằng máy bay và chuẩn bị nơi lưu trú tại resort cao cấp, trong đó gia đình hai bên và khách mời được bố trí tại các căn biệt thự, phòng nghỉ sang trọng trong khu nghỉ dưỡng.

Với quy mô tổ chức hoành tráng cùng không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ, chi phí của hôn lễ khi ấy được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong giây phút xúc động nhất khi trao lời thề nguyện, Đông Nhi đã chia sẻ rằng mình đã mong chờ giây phút này từ rất lâu vì luôn tin tưởng đối phương là người chồng tuyệt vời. Cô chính thức gọi Ông Cao Thắng là chồng trước sự chứng kiến của nhiều khách quý và bạn bè.

Tổ ấm hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ

Sau 7 năm kết hôn, tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có thêm hai thành viên nhí là Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi cho đến những giây phút giản dị tại nhà.

Hiện tại, Đông Nhi vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật song song với việc dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Về phía Ông Cao Thắng, nam doanh nhân luôn đồng hành cùng vợ trong cả công việc lẫn cuộc sống, ghi điểm tuyệt đối trong mắt netizen với hình ảnh một người chồng và người cha tâm lý.

Bài đăng kỷ niệm của cặp đôi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền bỉ của hai nghệ sĩ, thậm chí nhiều bạn trẻ còn hài hước 'xin vía' để có được một cuộc hôn nhân ngọt ngào như thế này. Đúng là kiểu tình yêu mà ai nhìn vào cũng muốn 'copy-paste' vào đời mình!