Đỗ Mỹ Linh gây sốt với clip hậu trường cùng gia đình tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Giải trí

Một đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh chuẩn bị của Đỗ Mỹ Linh trước khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đang khiến dân tình rần rần. Trong vai trò thành viên ban giám khảo, nàng hậu chọn cho mình một diện mạo cực kỳ chỉn chu và sang trọng với chiếc đầm dạ hội màu trắng thiết kế cúp ngực thanh lịch, giúp tôn lên vóc dáng cùng kiểu tóc búi gọn gàng.

Nhưng điểm nhấn thực sự khiến netizen 'đổ gục' không phải là outfit, mà chính là những khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào bên người thân. Con gái nhỏ của Đỗ Mỹ Linh xuất hiện siêu đáng yêu trong chiếc váy trắng, không chỉ lon ton đi cạnh mẹ mà còn nhiệt tình đảm nhận vai trò 'trợ lý', giúp mẹ xách phần váy dài. Sự xuất hiện của nhóc tỳ trong hậu trường đúng là 'vũ khí' gây thương nhớ cho người xem.

Chuyện làm dâu 'điểm 10' bên mẹ chồng

Không chỉ có con gái, mẹ chồng của Đỗ Mỹ Linh - bà Thanh Hoà - cũng có mặt để tiếp sức cho con dâu. Bà xuất hiện trong trang phục thanh lịch, bế cháu và cùng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh ngay tại khu vực thảm đỏ. Nhìn cách cả gia đình hộ tống đi chấm thi, ai cũng thấy nàng hậu đang có một hậu phương cực kỳ vững chắc.

Chia sẻ về cuộc sống làm dâu, Đỗ Mỹ Linh không ngần ngại khen mẹ chồng là người phụ nữ luôn hết lòng vì con cháu. Nàng hậu cho biết bà rất thấu hiểu sự bận rộn của cô nên luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi việc, từ chăm sóc con cháu đến quán xuyến việc nhà. Chính sự hậu thuẫn này là lý do giúp cô hoàn toàn yên tâm để phát triển sự nghiệp.

Thú thật, những ngày đầu gặp bố mẹ chồng, Đỗ Mỹ Linh cũng từng khá hồi hộp, thậm chí không biết nên nói gì hay làm gì vì chưa rõ bố mẹ có dễ gần hay không. May là có ông xã bên cạnh làm 'cầu nối' động viên, giúp cô dần hòa nhập và hiểu hơn về gia đình chồng. Giờ đây, niềm hạnh phúc bình dị nhất của nàng hậu chính là những mâm cơm quây quần, cùng trò chuyện về cuộc sống và những câu chuyện nhỏ xoay quanh bé Titi.

Bước ngoặt từ nàng hậu đến vai trò người mẹ

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn năm 2022. Sau khi về chung một nhà, Hoa hậu Việt Nam 2016 chọn lối sống kín tiếng hơn, hạn chế các hoạt động giải trí để ưu tiên cho gia đình và công việc riêng. Cặp đôi thỉnh thoảng mới chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hoặc những lời nhắn nhủ ngọt ngào trên mạng xã hội.

Chiếc tổ nhỏ của họ đón con gái đầu lòng vào năm 2023 và em bé thứ hai vào năm 2026. Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Linh thừa nhận vai trò làm mẹ là thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay vì đây là trách nhiệm theo mình suốt đời. Cô cảm thấy cuộc sống không còn được tự do, thoải mái hay bay nhảy như thời còn độc thân.

Có những lúc nàng hậu cũng khao khát có khoảng thời gian riêng tư hoặc đi du lịch cùng chồng, nhưng tâm thế lúc nào cũng là lo lắng cho con: từ việc ăn uống đến chuyện học hành ở trường. Chính vì vậy, kể từ khi làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh thấy bản thân sống trách nhiệm hơn, mọi suy nghĩ đều hướng về con và gia đình.