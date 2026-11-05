Phương Oanh chuyển sang nhịp sống chậm bên cặp song sinh

Giải trí

Phương Oanh là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình như Hoa bay, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê và Hương vị tình thân. Cô ghi dấu ấn là một diễn viên có ngoại hình nổi bật, diễn xuất giàu cảm xúc và thường xuyên đảm nhận những vai phụ nữ có cá tính đặc biệt hoặc số phận riêng.

Cú comeback mạo hiểm và đầy nỗ lực

Tháng 5/2024, cuộc sống của Phương Oanh sang trang mới khi cô đón cặp song sinh "long phụng" là Nhật Khang (Jimmy) và Nhật Hạ (Jenny). Chỉ khoảng 5 tháng sau sinh, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2024. Đây là một quyết định đầy mạo hiểm vì dancesport không phải sở trường của cô, trong khi thể lực lúc đó chưa hoàn toàn hồi phục.

Quá trình tập luyện càng trở nên khó khăn khi Phương Oanh gặp phải những vấn đề về cột sống sau sinh. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân để tìm lại đam mê và khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không vì làm mẹ mà từ bỏ mục tiêu cá nhân. Nỗ lực này đã mang về cho cô giải Người đẹp bứt phá.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục trở lại với diễn xuất. Năm 2025, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ sau khoảng 4 năm kể từ phim Hương vị tình thân. Cô từng tiết lộ lịch trình khá bận rộn, có những ngày quay từ 6-7 giờ sáng và về nhà sau 19 giờ. Song song với công việc, cô còn tham dự nhiều sự kiện giải trí và áp dụng chế độ tập luyện khoa học, khắt khe để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Rẽ hướng sang cuộc sống bình yên

Thay vì tiếp tục nhịp độ "chạy show" hối hả như giai đoạn vừa sinh con, hiện tại mỹ nhân 9X lựa chọn một hướng đi chậm rãi hơn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình và đặc biệt là niềm đam mê nấu nướng. Trước đây, khi mang thai, Phương Oanh đã bắt đầu phát triển vlog ẩm thực, và giờ đây cô duy trì sở thích này thông qua series Bếp nàng Ỉn.

Trong những video sáng tạo nội dung, khán giả thấy một Phương Oanh đảm đang, khéo léo khi chia sẻ các công thức nấu ăn, giới thiệu món ăn gần gũi và kinh nghiệm nội trợ. Đôi khi, hai con cũng xuất hiện trong bếp để phụ giúp mẹ, tạo nên những khoảnh khắc dễ thương.

Phương pháp nuôi dạy con tinh tế

Bên cạnh việc chăm sóc đời sống vật chất, Phương Oanh dành sự quan tâm đặc biệt đến tâm lý của Jimmy và Jenny. Ở tuổi lên 2, hai bé bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, thích khám phá và thể hiện mong muốn riêng. Thay vì bắt con phải nghe lời một cách máy móc, cô tập trung giúp các con nhận biết cảm xúc của bản thân.

Cô từng chia sẻ về việc chuẩn bị một góc bình tĩnh cho hai bé. Đây là không gian để Jimmy và Jenny tự điều chỉnh tâm trạng khi gặp những cảm xúc tiêu cực như tức giận, buồn bã hoặc mất kiểm soát. Với cô, việc nuôi dạy con không chỉ là chuyện ăn ngủ mà còn là quá trình giúp trẻ hình thành khả năng điều tiết cảm xúc ngay từ nhỏ.

Từ hình ảnh một người mẹ không ngại thử thách, Phương Oanh hiện tại đang tận hưởng sự bình yên bên hai con và căn bếp của mình.