Hậu trường cảnh nóng của Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3: Bạn diễn thực chất là... chiếc máy quay

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Một phân cảnh thân mật đầy mê đắm của Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3 đang khiến khán giả ngỡ ngàng khi đoạn hậu trường được hé lộ. Sự thật là nữ diễn viên thậm chí không được diễn chung với bạn diễn Quốc Anh trong lúc ghi hình, dù trên phim hai nhân vật trông như đang hòa quyện vào nhau.

Trong phim, nhân vật Thị Nương do Chi Pu thủ vai vốn dành tình cảm sâu đậm cho Văn Tài - người anh trai nuôi mà cô luôn khao khát tình yêu. Tình huống trớ trêu xảy ra khi Thị Nương bị Văn Cường (Steven Nguyễn) chuốc thuốc. Trong trạng thái không còn tỉnh táo, cô nhìn nhầm Văn Cường thành Văn Tài, dẫn đến một đêm tình ái ngoài dự tính.

Cú lừa từ góc máy

Trên màn ảnh, người xem thấy Văn Tài từ từ cởi cà vạt, ánh mắt hướng về Thị Nương, còn cô gái thì dần chìm vào trạng thái mê đắm vì tác động của thuốc. Chi Pu đã thể hiện xuất sắc sự thay đổi biểu cảm từ sợ hãi sang chủ động đón nhận người đàn ông mà cô tưởng là Văn Tài.

Thế nhưng, clip hậu trường cho thấy một thực tế hoàn toàn khác. Thay vì có người thật đứng trước mặt, Chi Pu và Quốc Anh phải tương tác với một chiếc máy quay được đặt đúng vị trí của bạn diễn. Những ánh mắt tình tứ và chuyển động mà khán giả thấy thực chất là nữ diễn viên đang diễn trước ống kính. Sau đó, ekip ghi hình và điều chỉnh góc máy để đánh lừa thị giác, tạo cảm giác hai nhân vật đang thực sự đối diện nhau.

Cách làm này biến phân cảnh vốn cần sự tương tác trực tiếp thành một bài kiểm tra khả năng tưởng tượng. Chi Pu và Quốc Anh phải tự mình hình dung tình huống và duy trì cảm xúc với một chiếc máy quay vô hồn. Đây chính là thử thách không nhỏ khi thực hiện các phân đoạn thân mật mà không có sự hỗ trợ về mặt vật lý từ bạn diễn.

Những tranh cãi quanh sự táo bạo

Chị Chị Em Em 3 là phần mới nhất trong series điện ảnh cùng tên, do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Lần này, bối cảnh được đưa về vùng Kinh Bắc xưa, xây dựng một thế giới nơi những ham muốn cá nhân, danh phận và các mối quan hệ tình cảm liên tục va chạm.

Ngay khi ra mắt, phim đã gây xôn xao bởi mức độ táo bạo trong cách khai thác chuyện tình dục và các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Với nhãn T18, tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng phim lạm dụng cảnh nóng quá nhiều, thậm chí có những đoạn không thực sự cần thiết cho mạch truyện. Đặc biệt, chuyện tình giữa Thị Liễu và Văn Tài khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu bộ phim có đang lãng mạn hóa việc ngoại tình hay không.

Thành tích doanh thu ấn tượng

Bất chấp những tranh luận về nội dung, Chị Chị Em Em 3 vẫn có màn chào sân cực kỳ ấn tượng. Sau chưa đầy 5 ngày công chiếu, phim đã thu về gần 80 tỷ đồng. Với tốc độ này, tác phẩm sẽ nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt trong năm nay.

Diễn xuất với máy quay mà ra chất 'mê đắm' thế này thì đúng là đỉnh cao của sự tưởng tượng, mọi người thấy sao?