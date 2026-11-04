Hồ Văn Cường tự bỏ vốn làm liveshow đầu tay, tiết lộ áp lực nuôi ba đứa cháu

Giải trí

Hồ Văn Cường chuẩn bị ra mắt liveshow đầu tay mang tên Bước vào tối 28/11 để kỷ niệm một thập kỷ gắn bó với sân khấu. Nam ca sĩ xem đây là thử thách lớn để thay đổi hình ảnh, không muốn giậm chân tại chỗ với phong cách đứng yên một chỗ hát dân ca suốt 10 năm qua.

Hồ Văn Cường là quán quân Vietnam Idol Kids 2016, được biết đến với thế mạnh hát dân ca và bolero.

Chuyện mua nhà tuổi 22 và gánh nặng trụ cột gia đình

Việc tự tay mua được căn nhà đầu tiên tại TP HCM ở tuổi 22 khiến Hồ Văn Cường cảm thấy nhẹ nhõm hơn là tự hào hay tự mãn. Sau nhiều năm sống cảnh ở trọ bấp bênh kể từ ngày đầu lên thành phố, nam ca sĩ quyết tâm tạo dựng chốn an cư cho gia đình.

Hiện tại, trong khi mẹ phụ trách cơm nước, đưa đón các cháu và bố làm bảo vệ chung cư để tự lo chi tiêu cá nhân, Hồ Văn Cường đóng vai trò là trụ cột kinh tế. Đặc biệt, vì hoàn cảnh của chị gái ở quê còn nhiều khó khăn, anh nhận nuôi ba đứa cháu ăn học. Nam ca sĩ thừa nhận việc này mang lại áp lực kinh tế không nhỏ, nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để anh nỗ lực mỗi sáng thức dậy.

Vượt qua khủng hoảng tâm lý kéo dài hai năm

Nhìn lại hành trình từ Tiền Giang lên TP HCM lập nghiệp, Hồ Văn Cường cho biết giai đoạn thử thách tâm lý nặng nề nhất là khoảng hai năm sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Thời điểm đó, anh phải đối mặt với những lời gièm pha về mối quan hệ của cả hai. Nam ca sĩ chia sẻ những tổn thương này không thể lành lặn hoàn toàn, nhưng anh đã học cách chấp nhận và bước tiếp.

Trong chuỗi ngày sa sút tinh thần, gia đình là điểm tựa duy nhất. Dù có thói quen giấu kín khó khăn, nhưng tình thương từ người thân cùng đam mê âm nhạc và sự đồng hành của khán giả đã giúp anh thoát khỏi khủng hoảng. Biến cố này giúp anh biết đối diện thực tế, tự sửa chữa lỗi sai và chọn lọc những góp ý để hoàn thiện bản thân.

Sự thay đổi rõ rệt nhất ở Hồ Văn Cường là việc phá bỏ vỏ bọc nhút nhát. Từ một người khép kín, chỉ dám cúi đầu chào rồi lùi lại, anh đã chủ động mở lòng, trò chuyện nhiều hơn với đồng nghiệp vì nhận ra sự e dè chính là rào cản tạo nên khoảng cách. Anh cũng trở nên chín chắn, điềm đạm hơn và không còn ra quyết định theo cảm xúc bốc đồng.

Chiến lược cho liveshow Bước và tham vọng làm mới mình

Nhìn thành công của những đồng nghiệp cùng thời như Phương Mỹ Chi hay Rhyder, Hồ Văn Cường chọn cách học hỏi tư duy làm nghề nhưng không để bản thân sốt ruột. Nhờ kiến thức từ ngành marketing sắp tốt nghiệp đại học, anh phân tích thị hiếu khán giả để dung hòa giữa cái hồn âm nhạc quê hương với diện mạo hiện đại của người trẻ.

Liveshow Bước được ấp ủ từ nửa năm trước và bắt đầu dựng khung sườn từ tháng 4. Đêm nhạc chia làm ba chương: gợi nhắc hành trình Vietnam Idol Kids, trình diễn dân ca, bolero và cuối cùng là thử nghiệm nhạc trẻ có vũ đạo. Để chuẩn bị, anh theo học vũ đạo trong ba tháng với lịch tập hai buổi mỗi tuần, đồng thời chạy bộ hàng ngày và ăn uống khoa học để đảm bảo sức bền cho 20 đến 30 ca khúc.

Đáng chú ý, Hồ Văn Cường tự sản xuất hoàn toàn đêm nhạc bằng tiền tích lũy sau 10 năm đi hát mà không kêu gọi tài trợ. Dù chi phí thực tế phát sinh cao hơn dự toán, anh chấp nhận bù lỗ trong hạn mức cho phép vì muốn đây là đêm nhạc tri ân khán giả và các fanclub.

Từ một người hướng nội, nam ca sĩ đã gom can đảm để liên hệ các nghệ sĩ khách mời. Đêm nhạc nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ ca sĩ Tú Uyên (nhóm bè Cadillac) phụ trách âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy hỗ trợ bản quyền và ca sĩ Ngọc Sơn trực tiếp cố vấn sân khấu, hứa hẹn những màn kết hợp mới mẻ.