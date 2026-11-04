Đám cưới 'bão táp' của Lê Dương Bảo Lâm: Chú rể bỏ lễ đường đi diễn, cô dâu chạy theo can đánh người

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Đúng là chỉ có thể là Lê Dương Bảo Lâm. Trong khi người ta chuẩn bị đám cưới là để ghi dấu khoảnh khắc lãng mạn nhất đời, thì nam diễn viên này lại biến ngày vui thành một chuỗi những kỷ niệm khiến chính anh cũng phải day dứt đến tận bây giờ.

Chú rể 'mất tích' ngay lúc làm lễ

Đỉnh điểm của sự khó đỡ chính là việc Lê Dương Bảo Lâm đột ngột rời khỏi hôn lễ ngay giữa buổi tiệc. Hãy tưởng tượng cảnh MC dõng dạc tuyên bố tân lang tân nương tay trong tay bước lên sân khấu chào quan viên hai họ, nhưng thực tế chỉ có một mình cô dâu Quỳnh Quỳnh lủi thủi bước lên. Chú rể lúc này đã... đi diễn.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lý do lại rất 'đời'. Thời điểm đó Lê Dương Bảo Lâm mới vào nghề, lịch diễn đã chốt trước một tháng và anh diễn cùng toàn các cô chú lớn nên không dám bỏ show. Thêm vào đó, vì Quỳnh có em bé trước nên khi coi thầy chỉ có đúng ngày đó. Kết quả là anh chấp nhận bỏ dở lễ cưới để đi làm, để lại vợ một mình lo liệu mọi thứ.

Sự việc này khiến bố của Quỳnh Quỳnh lặng người và buồn bã khi thấy con gái bước vào lễ đường mà thiếu chú rể. Dù sau đó ông thấu hiểu cho tính chất công việc của con rể nên không trách móc, nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn coi đây là một trong hai lần cảm thấy có lỗi nhất với gia đình, bên cạnh lần mẹ vợ mất. Anh thừa nhận bản thân rất hối hận vì đã không cho vợ một đám cưới trọn vẹn.

Drama 'cạo mắt' và màn rượt đuổi trong bộ đồ đỏ

Nếu sự cố bỏ lễ đường là một nốt trầm, thì một lễ cưới khác của cặp đôi lại là một cú sốc theo nghĩa đen. Khi gia đình đang chuẩn bị làm lễ, một cậu bé bán vé số xuất hiện mời khách mua hàng và bị người nhà nhắc nhở vì làm ảnh hưởng đến buổi tiệc. Cứ ngỡ chuyện đến đó là hết, nhưng khi hai vợ chồng đang uống rượu giao bôi trên sân khấu thì tin dữ ập đến: ảnh cưới đặt ở cổng bị phá hoại.

Theo lời nam diễn viên, người bán vé số đã dùng nắp nước ngọt cạo trắng toát con mắt của anh trên ảnh. Ngay lập tức, khách mời và gia đình chạy tán loạn ra xem hiện trường. Quá nóng tính, Lê Dương Bảo Lâm trong bộ đồ chú rể đỏ rực đã không kiềm chế được mà chạy xe đuổi theo đánh người bán vé số.

Đúng lúc này, Quỳnh Quỳnh trong trang phục cô dâu phải vội vàng chạy theo chồng để can ngăn, vừa chạy vừa kêu: "Anh ơi chết người ta, tha cho người ta". Nam diễn viên kể anh đánh tầm 20 cái mới dừng lại. Dù là một kỷ niệm hú vía và đầy bốc đồng, nhưng đến nay bức ảnh cưới bị cạo mắt vẫn được vợ chồng giữ lại làm kỷ niệm.

Từ những ngày 'chạy show' hội chợ đến biệt thự Đồng Nai

Ít ai biết rằng đằng sau những câu chuyện hài hước này là một hành trình đầy thăng trầm. Quỳnh Quỳnh đã ở bên Lê Dương Bảo Lâm từ khi anh chưa có chỗ đứng, âm thầm hỗ trợ từ hậu trường đến những sinh hoạt nhỏ nhất. Cả hai từng cùng nhau trải qua những ngày thiếu thốn, cùng chạy show tỉnh lẻ và biểu diễn tại các sân khấu hội chợ.

Khi Lê Dương Bảo Lâm thành công, Quỳnh Quỳnh cũng không chọn cách lùi về phía sau mà tiếp tục chăm chỉ kinh doanh, cùng chồng kiếm tiền cho gia đình. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong căn biệt thự bề thế tại Đồng Nai cùng ba con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin. Thậm chí, Khả Như còn từng tiết lộ hài hước rằng vợ chồng nam diễn viên lãi tới tiền tỷ sau đám cưới.

Đúng là một khởi đầu không thể 'loạn' hơn nhưng kết thúc lại cực kỳ ngọt ngào.