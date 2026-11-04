Khánh Vy khoe ảnh ăn mừng cùng dàn 'nhà leo núi' Olympia 2026

Giải trí

Sau khi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại, MC Khánh Vy đã đăng tải một bức ảnh dùng bữa thân mật cùng MC Ngọc Huy và bốn thí sinh vừa tham gia cuộc thi. Kèm theo hình ảnh, nữ MC hài hước viết: "Sau chung kết thì cứ phải ấm cái bụng trước đã".

Trong khung hình, Quán quân Đoàn Lê Anh Đức cùng ba nam sinh khác là Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đều xuất hiện với chiếc áo đồng phục trắng quen thuộc của chương trình. Thay vì vẻ mặt tập trung cao độ và căng thẳng trước những câu hỏi hóc búa trên sóng truyền hình, bốn nhà leo núi lúc này lại thoải mái tạo dáng và thể hiện những biểu cảm hết sức hài hước. Khoảnh khắc đời thường này cho thấy sự gần gũi giữa hai MC với các thí sinh, khi tất cả cùng tận hưởng bữa ăn trong không khí vui vẻ dù kết quả chung cuộc đã được xác định.

Màn rượt đuổi điểm số kịch tính

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào sáng 1/11 với sự góp mặt của bốn thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Đó là Đoàn Lê Anh Đức đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh từ THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), Trần Võ Gia Bảo từ THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương từ THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Sau khi trải qua bốn phần thi đầy cam go gồm Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức đã xuất sắc giành chức vô địch với tổng số 240 điểm. Bước ngoặt quan trọng nhất giúp Anh Đức bứt phá là khi bạn ấy sử dụng Ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác câu hỏi liên quan đến nhà văn Nguyễn Tuân ở phần thi Về đích. Xếp sau quán quân là Quang Minh với 180 điểm (giải Nhì), còn Gia Bảo và Thái Dương lần lượt đạt 165 và 105 điểm, cùng chia nhau giải Ba.

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Đoàn Lê Anh Đức vòng nguyệt quế cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD, mà còn tạo nên một cột mốc lịch sử. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Olympia hai năm liên tiếp, sau thành tích của Trần Bùi Bảo Khánh vào năm 2025.

Hành trình từ fan cứng đến MC chính của Khánh Vy

Bữa ăn thân mật này cũng là dịp gợi nhắc về hành trình hơn 5 năm đồng hành cùng chương trình của Khánh Vy. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người dẫn dắt, cô từng là một khán giả yêu thích Olympia từ thời tiểu học. Trong chương trình Ký ức VTV năm 2025, Khánh Vy kể rằng mẹ thường khuyến khích cô học giỏi như các thí sinh trên truyền hình, thậm chí khi lên cấp 2, mẹ còn yêu cầu cô luyện nghe tiếng Anh bằng cách dịch các câu hỏi trong chương trình. Thú thật là lúc đó có tới 80% câu hỏi cô không nghe được, hoặc nghe được nhưng cũng chưa chắc trả lời đúng.

Đến tháng 9/2021, ở tuổi 22, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, thay thế BTV Diệp Chi để đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Tháng 11/2021, cô có lần đầu dẫn trực tiếp một trận chung kết tại điểm cầu chính là trường cấp 3 cũ của mình - THPT chuyên Phan Bội Châu. Thời điểm đó, nữ MC thừa nhận bản thân vô cùng hồi hộp vì chưa quen với việc dẫn trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, do trước đó phần lớn các chương trình cô tham gia đều được ghi hình và biên tập trước.

Bước sang năm 2022, Khánh Vy lần đầu giữ vai trò MC chính tại trường quay trong trận chung kết năm thứ 22. Sau buổi dẫn đó, cô đã thẳng thắn tự chấm điểm phần thể hiện của mình chỉ 6,5/10 để thể hiện tinh thần cầu thị. Từ một cô bé ngưỡng mộ các nhà leo núi qua màn ảnh, Khánh Vy đã dần trưởng thành và quen thuộc hơn với khán giả qua từng mùa thi. Chung kết Olympia 2026 đánh dấu năm thứ năm liên tiếp cô đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay, tính từ năm 2022 đến 2026. Bức ảnh dùng bữa cùng Đoàn Lê Anh Đức và các bạn là một kỷ niệm giản dị, ghi lại khoảnh khắc các thí sinh trút bỏ áp lực điểm số để chia sẻ niềm vui sau sân khấu.

Đúng là cảm giác ăn mừng sau một trận chiến cân não nó "phê" thật sự, nhìn mặt mấy bạn nhỏ là biết thoải mái thế nào rồi!