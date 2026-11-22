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TC Candler vừa công bố danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 và CONGB chính là đại diện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Sự xuất hiện này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, người hâm mộ.

CONGB (tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội) là một ca sĩ có nền tảng âm nhạc bài bản từ Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi gây bão, anh từng dành nhiều thời gian theo đuổi ca hát, nhảy múa trong các nhóm nghệ thuật để nuôi đam mê sân khấu.

Hành trình từ "chiến thần" sống còn đến ngôi sao trong nước

CONGB từng theo đuổi giấc mơ thần tượng tại Hàn Quốc qua các chương trình sống còn. Năm 2023, anh tham gia Boys Planet và dừng chân ở vị trí thứ 43. Đến năm 2024, anh tiếp tục thử sức tại Starlight Boys và gây ấn tượng mạnh với sân khấu You Were Beautiful của DAY6. Dù khoe được giọng hát giàu cảm xúc và những nốt cao chót vót nhưng tiếc là CONGB vẫn chưa thể chạm tay vào cơ hội debut tại thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, "cái duyên" lại đến khi anh trở về Việt Nam. Bước ngoặt lớn nhất chính là sự góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa 2. Tại đây, CONGB không chỉ gây chú ý với các tiết mục như Hermosa hay Dẫu Có Đến Đâu mà còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt từ hình ảnh ngọt ngào đến vũ đạo năng lượng. Kết quả là anh lọt Top 10 chung cuộc và ẵm luôn giải Best Performer.

Sức nóng của CONGB cứ thế tăng dần theo thời gian. Năm 2025, anh lập cú đúp khi chiến thắng hạng mục Rising Artist tại cả WeYoung (với hơn 1 triệu lượt bình chọn) và WeChoice Awards 2025.

Càn quét bảng xếp hạng nhạc số năm 2026

Bước sang năm 2026, CONGB chính thức khẳng định vị thế solo với EP debut mang tên CONGBDAY. Dự án này chứng minh sức hút khủng khiếp của nam ca sĩ khi ghi nhận hơn 6.500 bản đặt trước chỉ trong chưa đầy 5 ngày. Thậm chí, EP này còn đứng thứ 3 trong Top 10 album/EP được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam nửa đầu năm 2026.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tham gia Tinh Hà Say Hi, lọt vào đội hình Best 5 và cán đích ở vị trí Quý quân. Đặc biệt, ca khúc tự sáng tác mang tên Chờ Chút... đã trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình âm nhạc năm nay của anh. Bài hát không chỉ thu hút fan trong show mà còn lan rộng ra đại chúng, liên tục thăng hạng và leo lên vị trí No.1 trên Spotify Top 50 Việt Nam cũng như Billboard Việt Nam Hot 100.

Từ một chàng trai từng lỡ hẹn debut ở nước ngoài, CONGB giờ đây đã gặt hái được những "quả ngọt" xứng đáng tại quê nhà. Việc được TC Candler đề cử gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 như một lời khẳng định: không chỉ có tài, có hit mà visual của anh cũng thực sự ở tầm quốc tế.