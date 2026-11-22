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Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, lớn lên trong một gia đình thuần nông. Tuổi thơ của cô không phải là những bộ váy lộng lẫy mà là những ngày theo bố mẹ ra đồng cấy lúa, phụ giúp việc nhà và chăm sóc ông bà. Thậm chí, từng có những khoảnh khắc cô lấm lem bùn đất trong trang phục làm nông khiến công chúng đặc biệt chú ý. Chính những ngày tháng vất vả trên đồng ruộng đã rèn luyện cho cô tính cách kiên nhẫn, thẳng thắn và bản lĩnh.

Vì điều kiện gia đình lúc đó còn thiếu thốn, Đỗ Thị Hà không có nhiều ảnh chụp riêng như bạn bè cùng trang lứa. Lần đầu tiên cô được chụp ảnh là khi đã học lớp 4, lớp 5. Sau này, vào một dịp 1/6, cô từng chia sẻ loạt ảnh hồi nhỏ được phục chế từ những tấm hình tham gia thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ để bày tỏ sự trân trọng với quãng thời gian ấy. Dù đôi khi bị gọi là hoa hậu quê mùa, cô không hề chạnh lòng mà coi chính miền quê chân chất đã tạo nên nền tảng tính cách và cách cô yêu thương mọi người.

Nhan sắc tự nhiên và bước ngoặt thành công

Theo lời kể của bố cô, ông Đỗ Văn Tào, từ nhỏ Đỗ Thị Hà đã là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, giữ vai trò liên đội trưởng suốt cấp tiểu học và được thầy cô, bạn bè quý mến. Cô cũng tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Đội, Hội và có khiếu ca hát, nhảy múa. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ những đường nét hài hòa với đôi mắt sáng, nụ cười tươi và chiều cao nổi trội. Thời đi học, cô vốn giản dị, thường để mặt mộc, chỉ tô son cho tươi tắn và lên cấp 3 mới bắt đầu điệu đà hơn một chút với những kiểu tóc nhẹ nhàng.

Bước ngoặt lớn đến khi cô theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Năm 2020, ở tuổi 19, Đỗ Thị Hà tham gia Hoa hậu Việt Nam và không hề xóa đi những bức ảnh đời thường, nhí nhố thời đi học. Tối 20/11/2020, cô chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-90 cm và đôi chân dài 1,11 m. Sự tự tin cùng lối ứng xử khéo léo đã giúp cô trở thành tâm điểm của truyền thông.

Không dừng lại ở đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 tại Puerto Rico và lọt top 13 chung cuộc, đồng thời nằm trong top 67 đề cử giải "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology. Sau nhiệm kỳ, cô tiếp tục giữ vai trò giám khảo tại Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024, khẳng định bản lĩnh trên những sân khấu lớn.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân

Từ hào quang của những cuộc thi nhan sắc, Đỗ Thị Hà bước vào cuộc sống hôn nhân kín đáo và ấm áp. Sau thời gian hẹn hò, cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, chính thức về chung một nhà. Lễ cưới được tổ chức tại Quảng Trị vào tháng 10/2025 và tại Hà Nội vào tháng 11/2025 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước đó, vào tháng 9/2025, cặp đôi đã dành gần một tuần thực hiện bộ ảnh tại châu Âu, đi qua các địa danh như Paris, hồ Como, Interlaken và đèo Furka. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, hai vợ chồng cũng có chuyến du lịch Nhật Bản, được xem là kỳ trăng mật muộn do trước đó cả hai quá bận rộn với công việc.

Đến cuối tháng 10/2026, nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Đỗ Thị Hà đã đăng tải những tấm hình tình tứ trên du thuyền cùng ông xã với dòng trạng thái: "Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go". Sau khi lập gia đình, cô chọn lối sống trầm lắng hơn, giảm tần suất xuất hiện trên các thảm đỏ hay sàn diễn thời trang để tập trung chăm sóc tổ ấm và dành thời gian cho gia đình.

Từ cánh đồng lúa đến ghế giám khảo rồi thành phu nhân Tổng Giám đốc, hành trình của Đỗ Thị Hà là câu chuyện về sự chân chất và bản lĩnh của một cô gái lớn lên từ nông thôn.