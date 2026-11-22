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Trấn Thành xuất hiện với giao diện gây chú ý tại show mới. Trong ảnh, vị đạo diễn diện combo áo gile tím phối cùng áo thun trắng, đeo micro cài tai và ngồi khoanh tay cực ngầu giữa khu vực sân khấu đang trong quá trình dàn dựng.

Bức ảnh được fan đăng trên fanpage riêng kèm lời khen giao diện của đạo diễn. Theo người đăng, ảnh gốc vốn đã đẹp, bản chia sẻ chỉ được cắt khung và chỉnh nhẹ chứ không hề can thiệp vào gương mặt. Để chứng minh, ảnh gốc cũng được công khai ở phần bình luận cho mọi người đối chiếu luôn.

Trong khi đó, NSND Công Lý cũng vừa chia sẻ khoảnh khắc đón diễn viên Hồng Đăng đến nhà thăm. Hai anh em vốn có mối quan hệ rất thân thiết ngoài đời. Trước đó, họ từng đóng chung trong phim Hoa hồng trên ngực trái và cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội thời điểm NSND Công Lý còn giữ chức Phó Giám đốc.