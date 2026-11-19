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PMC Entertainment vừa đưa ra thông báo gây chú ý khi xác nhận Phương Mỹ Chi không thể tham gia biểu diễn tại một sự kiện ở Vĩnh Long vào ngày 18/11/2026 như kế hoạch ban đầu. Thông tin này được công bố vào sát ngày diễn ra sự kiện, khiến đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ.

Phía công ty quản lý cho biết ê-kíp đã nỗ lực hết sức để lịch trình có thể diễn ra đúng như dự kiến. Tuy nhiên, do những vấn đề khách quan tại địa phương, nữ ca sĩ buộc phải vắng mặt. Dù không tiết lộ chi tiết những sự cố phát sinh là gì, PMC Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã dành tình cảm và mong chờ sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi tại chương trình này.

Lịch trình dày đặc trong tháng 11

Việc thay đổi lịch diễn này diễn ra trong bối cảnh Phương Mỹ Chi đang có một tháng 11 cực kỳ bận rộn. Theo lịch trình đã công bố, nữ ca sĩ liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc, chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa trải dài từ TP.HCM, Đà Nẵng cho đến Hà Nội.

Đáng chú ý nhất là ngày 24/11, giọng ca sinh năm 2003 dự kiến sẽ tham gia liên tiếp hai chương trình tại thủ đô. Đó là Hội nghị 80 năm Văn hóa toàn quốc và Muôn Sắc Việt Nam. Có thể thấy tần suất hoạt động của Phương Mỹ Chi trong giai đoạn cuối năm nay là rất cao, cho thấy hoạt động liên tục.

Một năm 2026 đầy dấu ấn nghệ thuật

Sự bận rộn hiện tại là kết quả của một năm 2026 đầy sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc. Hồi tháng 8, Phương Mỹ Chi đã gây sốt với MV Thiên Đường Với Người Thương, một trong những sản phẩm âm nhạc hot nhất thời điểm đó.

Đặc biệt, sau ba năm, nữ ca sĩ đã chính thức trở lại với album Dân Chơi Dân Ca, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đậm chất bản sắc Việt. Trong khuôn khổ dự án này, hai đêm Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM và Hà Nội đã trở thành những cột mốc nổi bật. Những đêm nhạc này không chỉ thu hút lượng lớn khán giả mà còn quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, tạo nên một không gian âm nhạc giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Qua những tiết mục được dàn dựng công phu và sự kết hợp đa dạng về màu sắc, Phương Mỹ Chi đã chứng minh khả năng khai thác chất liệu dân gian theo hướng trẻ trung, mới mẻ, từ đó khẳng định dấu ấn riêng biệt trong lòng công chúng.

Sự chuyển mình từ cô bé dân ca

Không chỉ dừng lại ở các dự án cá nhân, việc xuất hiện liên tục tại các lễ hội văn hóa và sân khấu quy mô lớn đã giúp Phương Mỹ Chi duy trì kết nối chặt chẽ với người hâm mộ. Từ hình ảnh cô bé dân ca ngày nào, nữ ca sĩ đang ngày càng mở rộng màu sắc nghệ thuật của mình.

Cô không ngần ngại thử sức với nhiều hình thức trình diễn mới nhưng vẫn giữ được cái chất gắn liền với âm nhạc truyền thống. Một năm hoạt động sôi nổi với hàng loạt dự án và lịch diễn dày đặc cho thấy sự chuyển mình đáng chú ý của Phương Mỹ Chi trên hành trình nghệ thuật hiện tại.

Đúng là làm nghệ sĩ thì lịch trình biến động là chuyện bình thường, nhưng hy vọng những vấn đề khách quan kia sẽ sớm được giải quyết.