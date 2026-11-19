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Midu vừa chia sẻ về món quà sớm nhận được từ một học trò nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đối với nữ diễn viên, điều giá trị hơn cả vật chất chính là tình cảm và sự trân trọng mà học trò dành cho người đứng lớp. Trên trang cá nhân, Midu bày tỏ sự biết ơn đối với người học trò đã tặng món quà đặc biệt, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, chăm chỉ và lễ phép của em trong suốt quá trình học tập.

Niềm vui từ sự trưởng thành của học trò

Sau 9 năm gắn bó với công việc giảng dạy, Midu nhận ra rằng niềm vui của nghề giáo không đơn thuần chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức. Với cô, hạnh phúc thực sự là khi được chứng kiến những học trò của mình ngày một trưởng thành, tự tin hơn và từng bước chạm đến những mục tiêu riêng trong cuộc sống.

Midu chia sẻ rằng 9 năm tuy không phải là một chặng đường quá dài, nhưng đủ để cô nhận ra niềm vui của người làm giáo dục. Nữ giảng viên đặc biệt trân trọng những học trò có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và luôn giữ thái độ kính trọng đối với thầy cô. Theo cô, kiến thức có thể tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng chính tinh thần học tập nghiêm túc, sự khiêm nhường và lòng biết ơn mới là những giá trị cốt lõi giúp mỗi cá nhân tiến xa hơn.

Những kỷ niệm ngày đầu đứng lớp

Nhìn lại hành trình từ năm 2017, Midu bắt đầu công việc giảng dạy tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Thời điểm đó, cô chọn gắn bó với bục giảng song song với các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Dù thừa nhận rằng thu nhập từ công việc giảng dạy không cao bằng khi hoạt động trong showbiz, nhưng Midu vẫn tìm thấy ở đó sự thư thái, bình yên và niềm vui thuần khiết.

Trong những buổi dạy đầu tại HUTECH, Midu xuất hiện giản dị, luôn nở nụ cười thân thiện và tận tình hướng dẫn sinh viên. Theo chia sẻ, trong buổi học đầu tiên, các bạn sinh viên còn bỡ ngỡ gọi cô là "chị", nhưng sang đến ngày thứ hai, mọi thứ đã trở nên thân quen hơn. Các bạn bắt đầu mạnh dạn xưng "cô" và thậm chí nhiệt tình mua nước cho cô giáo. Chính những điều nhỏ bé và sự gần gũi này đã khiến Midu càng thêm yêu công việc giảng dạy.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô không chỉ là một diễn viên mà còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục.