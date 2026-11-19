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Ca sĩ Duy Mạnh vừa có những chia sẻ cởi mở về tình trạng sức khỏe, những góc khuất trong nghề nghiệp và cả những tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Đáng chú ý, anh lần đầu công khai mình đang phải đối mặt với chứng mất ngủ nghiêm trọng.

Nỗi khổ mất ngủ và những vấn đề sức khỏe ở tuổi ngoài 50

Ở tuổi ngoài 50, Duy Mạnh tiết lộ bản thân mắc chứng mất ngủ đã nhiều năm. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức chỉ cần quá vui, quá buồn hoặc thậm chí chỉ uống một ly bia, rượu là anh không thể ngủ được và buộc phải dùng thuốc để điều chỉnh giờ giấc, tránh gây ảnh hưởng đến công việc. Anh cho biết thói quen viết nhạc lúc 2-3h sáng cùng lịch trình bay đi diễn dày đặc trước đây là nguyên nhân chính. Đặc biệt trong giai đoạn 2007-2008, có tháng anh đi diễn nước ngoài tới 12-13 lần.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe khác. Anh bị hẹp vách ngăn mũi, dễ dịu ứng và đôi khi gặp vấn đề về mỡ máu dù vẫn đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Về vận động, do chấn thương khi chơi bóng hồi trẻ nên hễ vận động mạnh là đầu gối bị đau nhức. Để chuẩn bị cho công việc, gần đây anh đã tập nhảy, giảm 5kg và tăng cường các bài tập chân để theo kịp biên đạo.

Phản hồi về ồn ào với Tuấn Hưng và quan điểm về thị phi

Khi được hỏi về vụ lùm xùm lời qua tiếng lại với ca sĩ Tuấn Hưng, Duy Mạnh khẳng định mình không có ác ý với bất kỳ ai và không bao giờ xâm phạm kinh tế hay sức khỏe của người khác. Anh cho rằng những nội dung tiêu cực, gây tranh cãi mà mọi người thấy là do một số người chụp lại, cắt ghép từ những bài đăng vui vẻ, hài hước của anh rồi thêu dệt, gắn câu nói của anh vào nghệ sĩ khác gây hiểu lầm.

Duy Mạnh cho biết mình chọn giữ im lặng vì không thích giải thích và không quan tâm đến thị phi. Anh chỉ chú trọng đến những người tiếp xúc trực tiếp ngoài đời; nếu làm sai với họ, anh sẽ tự dằn vặt bản thân. Với anh, trên sân khấu là lúc bông đùa, trêu chọc nhưng khi buồn anh sẽ chọn cách viết nhạc.

Duyên với điện ảnh và dự định âm nhạc sắp tới

Trong phim Trại giam hạnh phúc, Duy Mạnh chấp nhận cạo đầu theo đề nghị của anh Trung Lùn vì đã nhận việc thì làm hết trách nhiệm. Anh tiết lộ mình chỉ nhận những vai hài, ít thoại vì trí nhớ dạo này không tốt và vốn không ưa bạo lực nên từng từ chối nhiều lời mời đóng vai giang hồ, ông trùm dù từng đóng một phim điện ảnh khoảng 20 năm trước.

Anh nhắc tới bài hát Đóa tường vi vẫn nở trong phim, vì đây là bài hát đầu tiên về một loài hoa trong số hơn 300 bài anh sáng tác. Nam ca sĩ tự nhận mình là thợ hát, không phải ngôi sao nên làm việc không phân biệt show lớn hay đám cưới, tiệc tùng.

Hiện tại, anh dự định thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên vào khoảng tháng 2, 3 năm sau và muốn kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ như Hà Lê, Pháo, Cao Bá Hưng. Anh cũng bắt đầu thử sức với các dòng nhạc mới và cập nhật cách làm nghề của ca sĩ thời nay.

Nỗi lo cho con gái Cầm khi gia nhập showbiz

Việc con gái là ca sĩ Cầm theo nghiệp cầm ca khiến Duy Mạnh không hài lòng và lo lắng. Ban đầu, anh định hướng con trở thành giáo viên dạy piano cho người nước ngoài vì bạn thạo tiếng Anh và biết một chút tiếng Italia.

Nam ca sĩ lo ngại về sự khắc nghiệt của thị trường âm nhạc hiện nay, khi một bài hit chỉ tồn tại được vài tháng, khiến nghệ sĩ phải áp lực trong việc kiếm kinh tế để đầu tư cho sản phẩm tiếp theo. Anh muốn con có công việc ổn định hơn là sống bằng hào quang. Dù vậy, anh đánh giá cao việc các nghệ sĩ trẻ ngày nay cạnh tranh văn minh hơn thời trước, tập trung vào chất lượng nhạc thay vì dìm hàng hay tranh giành vị trí trên poster.