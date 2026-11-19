Giải trí

Tại sự kiện Semafor Silicon Valley & The World ở California diễn ra ngày 17/11, tỷ phú Jeff Bezos đã chia sẻ về quá trình tuyển chọn diễn viên cho vai James Bond mới. Hiện tại, tập đoàn Amazon của ông đang nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu này thông qua Amazon MGM Studios.

Cú quay xe vì diễn xuất của Robert Pattinson

Ban đầu, Jeff Bezos cảm thấy khá dè dặt với Robert Pattinson. Lý do là vì nam tài tử này vốn đã quá tên tuổi tại Hollywood, trong khi thông thường, vai 007 thường được giao cho những gương mặt ít được biết đến hơn. Thế nhưng, chính những buổi thử vai đã khiến ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Jeff Bezos khẳng định rằng có điều gì đó đặc biệt trong diễn xuất của Rob, khiến cả đạo diễn lẫn toàn bộ ê-kíp trong hãng phim đều nghiêng về lựa chọn này. Với ông, quá trình tìm ra gương mặt phù hợp cho vai điệp viên 007 là một trải nghiệm rất thú vị.

Quy trình tuyển chọn khắt khe

Để chọn ra người kế nhiệm, năm ứng viên vào vòng cuối cùng đã phải trải qua các buổi thử vai được dàn dựng cực kỳ công phu. Họ không chỉ đọc kịch bản mà phải thực hiện ba phân cảnh khác nhau với đầy đủ trang phục, bối cảnh thật và có cả diễn viên phụ họa phối hợp.

Đến ngày 13/11, ê-kíp đã dành ra vài giờ đồng hồ để xem lại kỹ lưỡng phần thể hiện của từng người trước khi đi đến quyết định thống nhất cuối cùng. Trước đó, Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult cùng Pattinson được cho là năm ứng viên cuối tham gia thử vai.

Kế hoạch cho phần phim thứ 26

Robert Pattinson sẽ chính thức xuất hiện trong phần phim thứ 26 của loạt phim James Bond, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Tác phẩm này sẽ do đạo diễn Denis Villeneuve chỉ đạo và sử dụng kịch bản của Steven Knight. Hiện tại, tên chính thức của bộ phim cũng như ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố.

Bối cảnh quyền lực của Amazon trong vũ trụ 007

Năm 2022, Amazon đã mua lại hãng phim MGM với giá 8,45 tỷ USD, đưa toàn bộ thư viện phim của MGM, bao gồm cả loạt James Bond, vào hệ sinh thái của mình.

Đến năm 2025, Amazon MGM Studios tiếp tục đạt được thỏa thuận với gia đình Broccoli để nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu 007. Trước đó, Jeff Bezos đã thành lập Amazon vào năm 1994, đưa công ty từ một nhà bán sách trực tuyến thành tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử toàn cầu, và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành từ năm 2021.

Nhìn lại lịch sử những điệp viên 007

James Bond là một thương hiệu có sức hút khổng lồ với doanh thu khoảng 7,8 tỷ USD, đứng thứ năm trong lịch sử các loạt phim. Điển hình là phim Skyfall ra mắt năm 2012 đã thu về 1,1 tỷ USD toàn cầu. Người tiền nhiệm gần nhất của Robert Pattinson là Daniel Craig, người đã đóng năm phần từ Casino Royale (2006) đến No Time to Die (2021).

Trước đó, lịch sử màn ảnh rộng của James Bond ghi dấu ấn bởi Sean Connery, người đóng trong Dr. No (1962) và trở lại trong sáu phần khác, bao gồm một ngoại truyện Never Say Never Again. Những người kế nhiệm tiếp theo trong dòng chính thức lần lượt là George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton và Pierce Brosnan. Ngoài ra, David Niven cũng từng đóng vai này trong Casino Royale (1967), nhưng dự án này không nằm trong dòng chính thức.

Liệu sự nổi tiếng của Rob có làm lu mờ hình tượng điệp viên lạnh lùng, hay chính điều đó sẽ tạo nên một cú hích mới cho thương hiệu 007?